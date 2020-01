Hokejový finiš: Sparta a Kladno ztrácí dech, Pardubice s Litvínovem věří

Jágrovu skvadru obchází oprávněné pochybnosti, jelikož poslední dobou ztrácí dech. Nejde ani tak o fakt, že tým prohrál poslední tři zápasy za sebou (z toho dvakrát doma a jednou dokonce s přímým rivalem z Litvínova), ale spíš o to, jak se mužstvo jeví na ledě.

Na nezkušené mužstvo jako by doléhala zodpovědnost a uvědomění si, že teď už jde opravdu do tuhého. „Jinak si to neumím vysvětlit,“ přiznal sám Jágr, jenž nastupuje se sebezapřením - trápí ho potíže s přitahovači.

Přitom před dvěma týdny bylo všechno jinak: Rytíři vyhráli 8:4 na Spartě a Jágr zazářil čtyřmi body. Po něm vítězství 5:1 nad Kometou. Bylo dobře. Teď je všechno jinak. Nervozitu Kladnu nahání především zvedající se konkurenti.

Jasně, zatím to není žádná super jízda, ovšem je nutné si přiznat, jaký je trend. Tak tedy: Pardubice začínají doufat. A oprávněně. Klub získal nové finanční prostředky díky miliardáři Dědkovi a kádr doplnilo zvučné jméno: Michal Vondrka. Výsledkem je pět bodů z posledních tří zápasů.

Pomalinku se začíná zvedat i Litvínov, který zvládl páteční důležitou bitvu v Kladně a potenciál naznačil v nedělním duelu v Brně. Sice nakonec padl 3:4 po nájezdech, ale v průběhu utkání vedl 3:0. Je poznat, že nálada v týmu je jiná. Přispěly změny v kádru a příchod obránce Michala Moravčíka.



Kdepak, v Kladně moc dobře vědí, že náskok nic neznamená. Stejně jako to poznala na opačném pólu tabulky Sparta, která po skvělém listopadu s prosincem začíná uvadat. V posledních pěti duelech získala jen dva z patnácti možných bodů za upachtěnou výhru 2:1 v prodloužení nad posledními Pardubicemi.

Spartu na druhém místě střídá Plzeň. Brno otáčelo, spodek tabulky bodoval Souhrn 40. kola extraligy

Špatné období rudých začalo zmiňovanou prohrou 4:8 s Kladnem a pokračovalo dvěma neúspěchy 1:4 ve Zlíně, respektive v Olomouci. Poslední dílek určující trend výkonnosti přišel v neděli v Plzni, kde Sparta padla 3:6 a přepustila soupeři druhé místo v tabulce. A to je potřeba vnímat, že čtvrtý Třinec s dobrou formou má dva zápasy k dobru.

Na paniku je samozřejmě brzy, ale varovná kontrolka v kabině Sparty začíná svítit čím dál výraznější červení. V Plzni bylo poznat, že si to sparťané uvědomují, na ledě to byla řež, došlo i na bitku, ale nic nezabralo. Pražané teď navíc mají krutý los: ve středu hostí vedoucí Liberec, v pátek hrají v Třinci a v neděli přivítají Kometu.

À propos Liberec, ten pro změnu ukazuje, že je hlavním aspirantem na Prezidentský pohár. Našlápnutá je i Plzeň, která vyhrála osm z posledních deseti duelů.



Ale zpátky do spodní části extraligové tabulky. Velká nejistota musí panovat ve Vítkovicích, jež nezvládly šest z posledních osmi duelů a mají jen dvoubodový náskok na sestupovou pozici. Je jasné, že to bude boj do poslední chvíle.

Ten se měl původně týkat i Zlína, jenže opak je pravdou. Dnes se zdá, že předkolo mu nemůže uniknout. Forma Beranů je konstantní a aktuální osmé místo odpovídající. Mnohem větší potíže může mít Olomouc, jistotu zdaleka nemá ani Hradec, ačkoli papírově by toužil spíš po šestce.

Na ni mohou mnohem reálněji pomýšlet sedmé Karlovy Vary, které se o přímý postup do čtvrtfinále porvou s Kometou a Mladou Boleslaví, na něž ztrácí dva, respektive šest bodů. Aktuální forma? Tu má ze zmiňované trojice nejhorší Kometa, která v posledních pěti zápasech získala pět bodů, zatímco oba soupeři osm.