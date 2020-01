Zacharčuk ukázal důraz i přehled, Rolinek zářil, těší pardubického kouče

„Přijel v sobotu a měl nějaký čas na aklimatizaci, byl na ledě. Fyzicky byl připravený, odpočatý, v pohodě,“ poznamenal na adresu zkušeného 33letého beka asistent trenéra Pardubic Michal Mikeska.



„Jeho kariéra je bohatá. Jestliže někdo vydržel osm let v Kazani, určitě to nebude špatný hráč. Podal myslím velmi dobrý výkon. Umí ohlídat prostor před brankovištěm, dobře řešil rozehrávku...,“ vypočetl Mikeska.

Zacharčuk měří 194 centimetrů, společně se Slovákem Jurajem Mikušem jsou tak momentálně nejvyššími muži pardubické defenzivy. Ze širšího kádru Dynama je „trumfnou“ pouze mladý forvard Michal Pochobradský (195) a další útočník Matouš Kratochvil (199 centimetrů), jenž hostuje v Přerově.

„Kluk je to obrovský,“ řekl o novém spoluhráči Zacharčukovi křídelník Vondrka, sám nedávná posila Dynama. A doplnil: „Byl to jeho první zápas, sedne si to. Myslím, že bude fajn, že to bude parťák. Je to silový bek, čistič.“

Hecíř kabiny názorně ukázal svoji cenu

O okamžitém přínosu třetí nedávné akvizice Dynama, navrátivšího se centra Tomáše Rolinka, pak není třeba spekulovat. Konkrétně v zápase s Boleslaví byl ještě výraznější než střelec Vondrka se Zacharčukem.

Nejprve se zhruba v polovině druhé třetiny stal hrdinou při dvojnásobném oslabení, v němž dokonce hostujícím bekům pláchl po pravém křídle do nájezdu a jen tak tak vinou úspěšného zásahu vracejícího se protihráče nestačil ideálně zakončit.

Vondrkovu branku pak de facto zařídil sám; po Zacharčukově přistrčení kotouče ho zavezl do pásma, ustál napadání Boleslavských jako buldok, objel jejich bránu a nakonec přesně našel kanonýrovu hokejku.

„Podává výkony, které jsme možná ani nečekali,“ chválil Rolinka asistent Mikeska. „Perfektně hraje oslabení, ujel ve třech, nahrál na málem vítězný gól. Jsme s ním velmi spokojení,“ dodal.