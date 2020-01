Konce zápasů jsou potíž. Ale s tím se vyrovnáme, věří pardubický Vondrka

Svému novému zaměstnavateli, Pardubicím, se Michal Vondrka, coby drahá posila, zatím vcelku rentuje. V dresu Dynama bodoval v každém ze tří dosavadních zápasů; na kontě má dva góly a jednu asistenci.

Jednu branku přitom vstřelil i v posledním kole Mladé Boleslavi, odkud do Pardubic nedávno přestoupil. Jeho trefa mezi nohy gólmana Bruslařů Krošelje po Rolinkově nahrávce ze 40. minuty měla dlouho punc vítězné, jenže chvíli před sirénou třetí třetiny o něj přišla.

Boleslav srovnala, následně rozhodla v prodloužení a 37letý Vondrka po porážce 2:3 litoval: „Na konci nám to uteklo. Hosté měli úseky, kdy nás tlačili, ale nám se dařilo dobře bránit. Vedli jsme 2:1, je to prostě škoda. Později se puk smolně odrazil k Davidovi Šťastnému a ten to dal k tyči...“

Svůj přesný zásah předtím slavil jenom decentně, nechtěl zbytečně popudit bývalé spoluhráče. Ti si však přece neodpustili popíchnutí.

„Rýpli si, samozřejmě,“ komentoval reakci Mladoboleslavských. „Ale byl to můj první domácí gól tady, měl jsem z něj radost. Myslím, že se umím radovat mnohem víc, takže to, že jsem zvedl ruce, nebylo nic velkého,“ konstatoval.

K tomu, aby duel pro Pardubice dopadl mnohem lépe, podle něho scházel opravdu jen kousek. Po jeho gólu mělo Dynamo několik příležitostí přidat další, leč nestalo se.

„Šance tam byly,“ přisvědčil Vondrka. „Závěry zápasů nám dělají potíž, ale s tím se vyrovnáme. V kabině jsme si k tomu něco řekli, nikdo nemá svěšenou hlavu. Každý bod je dobrý, myslím,“ řekl.

Z nového angažmá je Vondrka nadšený, přestože je mužstvo v tabulce nadále poslední čtrnácté.

„Jsem pořád na ledě a dost na puku. Obránci výborně rozehrávají a v útoku si to taky hodíme. Kánty (Pavel Kantor) chytá výborně. Jsem z toho až překvapený,“ sdělil.

S Dynamem se nyní vydá do Varů, přičemž bilance týmu se Západočechy je tragická. „Vím, na co si tam dát pozor, protože jsem s Boleslaví ve Varech před nějakými deseti dny hrál. Sedneme si na to a pobavíme se,“ nechtěl být Vondrka konkrétnější.