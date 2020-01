Na Litvínov půjdeme „vyresetovaní“, slibuje pardubický střelec

„Nechci to zakřiknout, taky jsem nad tím nedávno přemýšlel, že jsem proti nim vždycky dal gól,“ přikyvuje Mandát. „Pokusím se vstřelit další. Ale hlavně, ať vyhrajeme,“ burcuje 24letý křídelník před utkáním.

Ve Varech jste inkasovali na 2:2 jen 1,5 vteřiny před koncem normální hrací doby, což musel být šok. Jak se povedlo dát střídačku před prodloužením „do kupy“?

Jednoduché to nebylo, po tom gólu tam bylo velké ticho... Tohle se nám teď stávalo docela často. Snažili jsme se toho vyvarovat, bohužel jsme to zase nedotáhli do konce. Jsme rádi, že jsme vybojovali aspoň ty dva body. V prodloužení jsme myslím hráli líp, měli jsme víc šancí než Vary. A v nájezdech nám výborně zachytal Kanty (Pavel Kantor), nepustil ani gól.

Co říkáte na to, co Kantor v posledních kolech v bráně předvádí?

Je výborný, zatím tu snad ještě neodchytal špatný zápas. Strašně nám pomáhá, když víme, že nás gólman takhle podrží. Je to super.



Před zmíněným gólem na 2:2 jste málem přerušil nahrávku karlovarského Graňáka na skórujícího Fleka, viďte?

No. Hned po buly jsme měli puk na mantinelu, snažili jsme se ho vyhodit. Graňák ho zachytil, já stál mezi hráči, kteří číhali na nahrávku. Poslal pěknou žabičku, přeletělo to přes hokejku Honzy Zdráhala i moji. Flek si to zpracoval bruslí a z otočky to dal do „víka“. Je to smůla, škoda.

Jak si lze před tak důležitým zápasem, který vás čeká v pátek, zachovat uvolněnou hlavu?

Po Varech jsme se úplně „vyresetovali“, prostě to dopadlo, jak dopadlo. Na druhou stranu - odvezli jsme dva body, ze tří zápasů jsme jich teď udělali šest. Ve čtvrtek před prvním z nich bychom to asi vzali. Od středy se připravujeme na Litvínov - a nic jiného než výhru nebereme.

Vnímáte, že Litvínov stejně jako váš tým v nedávné době prošel výraznou obměnou kádru?

Jo. Viděli jsme, že Litvínov začal reagovat výměnami hráčů a podobně. Ale my se staráme hlavně sami o sebe. V téhle situaci nám nikdo jiný nepomůže, musíme si to uhrát sami. Nelze koukat na ostatní výsledky, jak kdo hrál. Tak to je.

Ještě se lehce vrátím do Varů. Sice jste tam pak vývoj otočili, ale prohrávat od 28. vteřiny, to byste s Vervou jistě velmi neradi opakovali.

Tak. Když se podíváte na ten zápas, my jsme 59 a půl minuty neinkasovali a skončilo to v základní hrací době 2:2... My začátek musíme odehrát tak, abychom na Litvínov vlétli. Hrajeme doma, to musejí cítit. Nejlépe dát branku, jít do vedení. A udržet si ho až do konce.