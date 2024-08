Nehraju? Odjíždím! Kouče Slováků krok naštvaného útočníka šokoval

Slovenský hokejový svaz informoval o překvapivé záležitosti v tiskové zprávě na webových stránkách několik hodin před úvodním vhazováním, pětadvacetiletý hokejista odjel na vlastní žádost.

„Měl pocit, že jeho role nebude dostatečná. Před ranním rozbruslením trenérům oznámil, že tým opustí. Vedení jeho rozhodnutí vzalo na vědomí,“ píše se v prohlášení.

Studenič se v sestavě trenéra Craiga Ramsayho měl objevit, ale pouze jako třináctý útočník, což mohlo leckoho překvapit.

Očekávalo se, že se zařadí k ofenzivním tahounům. Minulá sezona v AHL se mu povedla, ve čtyřiašedesáti duelech na farmě Seattlu posbíral patnáct branek a devětadvacet asistencí.

Dvakrát se objevil i v dresu Kraken, ale v zámoří pokračovat nebude. Nadcházející ročník odehraje ve švédském Färjestadu.

Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Rakousku.

V nadcházejících měsících bude moct věnovat novému angažmá veškerou pozornost, opuštěním reprezentace krátce před startem kvalifikace na olympijské hry v roce 2026 si do ní zřejmě zavřel dveře.

„Zkrátka se tak rozhodl, bylo to na něm. Pro mě šlo o překvapení a šok, ale jako tým jsme si s tím poradili velmi dobře,“ řekl novinářům třiasedmdesátiletý kanadský kouč.

Chválil i Miloše Romana, který zastoupil Studeniče na pozici třináctého útočníka: „Neměl tolik prostoru, ale když jsme ho poslali na led, odvedl svou práci. Chtěl bych vyzdvihnout jeho přístup. Je nadšený, když může hrát.“

Spokojený mohl být i s úspěšným vstupem do bojů o účast na turnaji pod pěti kruhy a vítězstvím 2:1, které se proti houževnatému Rakousku nerodilo vůbec snadno.

Slováci v první třetině nevyužili tři přesilové hry, góly začali dávat až po přestávce. Skóre otevřel obránce Martin Gernát, nedlouho poté rozjásal tribuny také Miloš Kelemen.

Slovenská střídačka slaví těsné vítězství 2:1 nad Rakouskem.

Soupeř zásluhou Marca Kaspera snížil osm vteřin před druhou sirénou, v závěrečném dějství se tlačil za vyrovnáním, ale domácí spolehlivým výkonem podržel brankář Samuel Hlavaj.

„Přesně takový zápas jsme očekávali. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Ubojovali jsme to a získali důležité body, takhle chceme pokračovat,“ líčil kapitán Tomáš Tatar.

Jako další čeká Slováky už dnes od 18 hodin Maďarsko, které na úvod kvalifikace podlehlo Kazachstánu 2:5.