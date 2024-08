Už ve čtrnácti za áčko. V Liberci pilují obří hokejový talent

„Lukáš je obrovský talent naší organizace. Hokejovými dovednostmi a talentem převyšuje dvě kategorie, podle mě je to do budoucna hráč pro NHL,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán pro klubový web.

Lukáš Kachlíř se na sever Čech přesunul před rokem z Havlíčkova Brodu. Okamžitě na sebe začal upozorňovat. Hned první rok v Liberci strávil téměř celý v dorostu (kategorie U17).

Když dorostu skončila sezona, přemístil se mezi své vrstevníky do týmu U15, jemuž skvělými výkony v play off pomohl k zisku mistrovského titulu. V pouhých 14 letech už má také stabilní místo v české reprezentaci do 17 let.

Bílí Tygři dali mnoha mladíkům z klubové akademie šanci v nedávném modelovém utkání s Kolínem. Kachlíř mezi nimi nechyběl, navíc se blýskl gólovou asistencí při dvojnásobné přesilovce.

„Lukáš si se zápasem poradil výborně, avšak budeme ještě čekat, až trošičku zesílí. Jeho zařazování do programu áčka musíme zvažovat rozumně, má ještě stále dětskou tělesnou konstituci a musíme ho chránit před hrozbou nějakého fatálního zranění,“ vysvětlil Pešán.

Na pozici beků je v liberecké akademii velká kvalita, pozornost budí třeba výkony Jakuba Vaněčka a Pavla Průška. Mladí útočníci David Rozsíval a Radim Handl už dokonce na turnaji ve Švýcarsku dali první góly za A-tým.