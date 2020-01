Neumíme uhlídat náskok, smutní trenér hokejových Pardubic

Po dvojitém kolapsu s Mladou Boleslaví, která Pardubicím (po vyrovnání v 59. minutě) těsně před koncem prodloužení sebrala i druhý bod, o který se ještě hrálo, teď v úterý Východočeši nedokázali uhájit výhru ani v Karlových Varech. Soupeř srovnal gólem v power play pouhých 1,5 vteřiny před koncem!

Dynamo přitom znovu dřelo, na trefu Varů z úvodní minuty dokázalo brzy odpovědět a následně jít ve druhé části dopředu, fantasticky mu chytal gólman Pavel Kantor... Nestačilo to.

„Dostali jsme se do vedení, které jsme drželi až do úplného závěru. Ale bohužel jsme je stejně jako v některých předešlých utkáních ztratili. Pořád nás trápí to, že neumíme uhlídat těsný náskok. Na konci zápasu děláme nestandardní věci a nemáme správná řešení situací, která by nás dovedla ke třem bodům,“ uvedl na tiskovce po utkání ve Varech asistent trenéra HC Dynamo Pardubice Michal Mikeska.

V inkriminovaný moment selhal jeden z nejzkušenějších hráčů v jeho týmu, nedávná posila Michal Vondrka. Místo aby kotouč - tak jako chvíli před ním zadák Mikuš - vyhodil přes celé hřiště (do sirény zbývalo lehce přes osm vteřin), bekhendovým obloučkem ho pouze dloubl na obránce Varů Graňáka, který střílenou nahrávkou našel i s kusem štěstí před brankou volného spoluhráče Fleka. A bylo „vymalováno“.

Klika, že Dynamo oproti Boleslavi tentokrát ustálo prodloužení a po něm s přehledem opanovalo nájezdy, v nichž se prosadilo duo Mandát-Svačina a z Varů neskóroval nikdo.

Ovšem protože Litvínov doma „přejel“ 5:1 Plzeň a Vítkovice rovněž před vlastními diváky udolaly 1:0 Zlín, jsou pro poslední Pardubice dva body zkrátka málo. Na Litvínov jim v boji o záchranu nyní chybí jeden a na Vítkovice tři - oba konkurenti navíc mají stále zápasy v záloze (Verva dokonce dva).

„Dva body z Varů by jinak byly určitě fajn, ale my tu jeden ztratili,“ zopakoval pardubický kouč Mikeska, podle něhož byl výkon mužstva v zápase 41. kola velmi dobrý.