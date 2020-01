Pardubický kouč žádá zodpovědnost, ale varuje před strachem

Celek ze severozápadu Čech zatím nasbíral o bod více než Pardubice (v úterý doma zničil 5:1 silnou Plzeň) a oproti Dynamu má taky hned dva mače k dobru. Prohrát? To už by to s Dynamem vypadalo vážně zle, jakože to s ním dost nahnuté je.

„Ten zápas je důležitý, dá se říct, že to je dvojitá porce bodů,“ uvědomuje si trenér HC Dynamo Milan Razým. „Ale pro nás jsou podstatná i všechna ostatní utkání: ta, která máme za sebou, a ta, co přijdou po Litvínovu. Do konce chybí deset kol. Kluci k tomu musejí přistoupit zodpovědně, ale zase ne se strachem nebo obavou, které by je mohly svazovat,“ velí kouč.

Stejně jako Pardubice posiloval na závěr (základní části) soutěže mohutně i Litvínov. Po vyhazovu tří hráčů angažoval obránce Moravčíka a Aliua (Kanada) plus útočníky Jánského, Žolobova (Rusko) a čerstvě též Langkowa (Kanada).

„Soustředíme se hlavně sami na sebe, jestli si tam Litvínov bere Kanaďany, to je jejich věc,“ glosuje Razým. „Každý pochopitelně dělá všechno pro to, aby extraligu udržel. My už tady jeden ‚zápas pravdy‘ nezvládli s Vítkovicemi (porážka 2:4 ze 30. prosince), tak věřím, že teď to dopadne,“ dodává.

Zároveň netají, že ho minule v Karlových Varech, poté co domácí těsně před koncem srovnali na 2:2, braly mrákoty.

„Byla to hrozná smůla,“ mrzí Razýma. „Klukům se nedá nic vytknout, protože posledních šest zápasů jsme každému byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ míní.

Stavět se dá rozhodně na excelentních výkonech gólmana Pavla Kantora, jenž ve Varech nakonec vychytal výhru 3:2 v nájezdech, ale i na dalších věcech, třeba na hře v oslabení. Hodila by se samozřejmě větší produktivita. K ní by mohl přispět eventuální návrat maroda Radoslava Tybora, jenž s 15 brankami stále vládne střelcům Pardubic.

„Začal s tréninkem. Těžko říct, jestli bude už na Litvínov,“ konstatuje Razým.