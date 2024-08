Nečas málem patřil Columbusu. Otočili jsme, Carolinu jsem viděl 50 na 50, říká

Nakonec se ke vzájemné spokojenosti dohodli ještě před arbitráží. Nečas má v Carolině strávit další dva roky a vydělá si dohromady 13 milionů dolarů.

„Jsou to krásné peníze. Kdo nedělá blbosti, nemůže takovou částku skoro ani utratit,“ vyprávěl Nečas pro iDNES Premium začátkem srpna. „Celá situace se pro mě vyvinula skvěle. Uvidíme, co bude za dva roky.“

Zámořský server SportsNet teď přišel s článkem, v němž píše, že v jeden moment už prakticky nikdo nevěřil v Nečasův návrat do Caroliny.

„Taky jsem si nebyl jistý. Budu upřímný, kontaktovalo mě spoustu dalších klubů,“ tvrdí Nečas.

Zatímco on toužil po větší roli, která by vyhovovala jeho šikovnosti a rychlosti, Hurricanes odmítali českého hokejistu podepsat na více let, poněvadž si nebyli jistí, že dokáže podávat stabilní výkony.

„Neměl jsem nejlepší sezonu a nebyl jsem ani šťastný. S Hurricanes jsme jednali velice intenzivně, až jsme otočili list a vyřešili to,“ těší Nečase.

Otázky často létaly i okolo jeho vztahu s trenérem Rodem Brind’Amourem, který po českém křídle požadoval mimo jiné nahazování puků. Kdežto Nečas by je radši do útoku sám zavážel.

Dokážou najít společnou řeč? Zvládnou udělat kompromis tak, aby se jeden necítil, že ho dusí, a druhého neštvalo, že ho svěřenec neposlouchá?

„Zvládneme a taky musíme,“ věří Nečas. „Je to pro nás důležité. Musím trenérovi něco dát, aby on dal mně více času na ledě. S Rodem jsem v osobní rovině nikdy problém neměl, vždycky jsme se k sobě chovali slušně. Já musím být lepší, aby mi mohl věřit.“

Ostatně už pro iDNES začátkem srpna vykládal, že s koučem mluvil: „Samozřejmě má nějakou vizi. Já mám třeba jinou, ale musím se podřídit, protože on je trenér. Když splním jeho pokyny, nějakou volnost dostanu. Taky jsem o rok starší a zkušenější. Beru to jako výzvu a těším se na ni.“

Nečas v Carolině načne už osmou sezonu, v té předloňské se mu dařilo nejvíc, nasčítal 71 bodů a daleko Hurricanes došli i v play off.

V minulém ročníku se zastavil na 53 bodech, z play off vypadli v druhém kole, a tak rychle přicestoval do Prahy na mistrovství světa.

Právě na něm ukázal vlastní možnosti – takhle hraje Nečas, když ho necháte!

Ve zlatém opojení pak médiím odpovídal na otázky o budoucnosti v NHL. Zda neriskoval, když dorazil se zlomeným prstem na noze a bez smlouvy: „Ne, koho by to teď zajímalo? Nikdy nevíte, kdy se mistrovství světa do Česka vrátí, mohlo to být jednou za život.“

Teď už je Nečas zpátky v realitě NHL. Carolinu v létě opustili útočníci Guentzel, Teräväinen nebo Kuzněcov a uvolnili prostor pro 25letého Čecha.

„Jsem nadšený. Nakonec jsem rád, že jsem zpátky a můžu lidem dokázat, že jsem lepší, než jakého mě viděli v minulé sezoně,“ těší se.