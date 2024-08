Voráček zpět v akci, rozlučku s kariérou neplánuje. Zavzpomínal i na Gaudreaua

O vítězství prý ani na chvíli nepochyboval. Spoluhráčům včetně Martina Nečase, Filipa Hronka, Dominika Kubalíka či střelce hattricku Jiřího Tlustého od začátku věřil.

„Když jsem pět minut před koncem viděl, jak Daniel Voženílek stejně jako v Třinci vyhazuje puk do středního pásma a došlo mi, že v brance máme Ondru Kacetla, bylo mi jasné, že to zvládneme,“ vtipkoval mezi novináři.

Ondřej Němec (vlevo) a Dominik Kubalík se radují z gólu během Zápasu hvězd.

O výsledek ale v O 2 areně nešlo, hlavní záměr očekávané akce spočíval v něčem úplně jiném.

Hokejisté chtěli s koncem léta a blížícím se startem nové sezony pobavit fanoušky, kterých si na tribunu našlo cestu přes dvanáct tisíc, a především pomoct dobré věci.

Pro Nadaci Jakuba Voráčka podporující pacienty s roztroušenou sklerózou se nakonec vybraly zhruba dva miliony korun. „Krásná částka, chtěl bych všem moc poděkovat,“ neskrýval nadšení jeden ze dvou kapitánů.

V akci se ukázal poprvé od 4. listopadu 2022. Tehdy se po ledě v Tampere proháněl v dresu Columbusu, když mu nepříjemný zásah hokejkou do hlavy od Drydena Hunta způsobil další otřes mozku, kterých dohromady prodělal dvanáct.

Zdraví bylo přednější, hokej musel stranou. Tedy ne úplně, Voráček mezitím plnil roli mentora v extraligovém Kladně a během květnové jízdy národního mužstva za zlatem z Prahy bavil diváky v pozici televizního experta.

Obnovení kariéry téměř stoprocentně vyloučil, ale oficiální sbohem jí stále nedal. „Až na to bude čas, tak to v klidu řeknu do světa,“ hlásil během odpoledního setkání s novináři.

Večerní exhibici si užil, ale vlastní rozlučkový zápas neplánuje: „Moc na to nejsem, asi bych to neustál povahově. Prostě se skončí a začíná nová etapa. Neplánuju nějaké chorály, abych byl oslavovaný.“

Návrat na led si užil, těšil se na setkání s řadou kamarádů. „Každý hokejista, co delší dobu nehraje, vám potvrdí, že mu nejvíce chybí kabina a kluci v ní,“ popisoval Voráček.

Potemnělá O2 aréna před Zápasem hvězd mezi týmy Davida Pastrňáka a Jakuba Voráčka

Společně s Pastrňákem dal dohromady partu stále aktivních i bývalých hokejistů včetně čtrnácti letošních světových šampionů, kteří se vrátili do O 2 areny sedmadevadesát dní po finálové výhře nad Švýcarskem.

„Na rozdíl ode mě v některých situacích přesně věděli, co udělat. Nejvíc mi chybělo načasování u finálních přihrávek, nohy už mě občas neuvezly,“ hodnotil vlastní výkon.

Fanoušci se bavili, ale sobotní exhibice nebyla jen o veselých momentech.

Ještě před tím, než se dvě pětice postavily na úvodní buly, povstala celá aréna a minutou ticha uctila památku nedávno zesnulého Johnnyho Gaudreaua a jeho bratra Matthewa, které při jízdě na kole zabil opilý řidič.

„Nechtělo se mi tomu věřit, je to jedna z největších tragédií v historii hokeje. Johnny byl tichý kluk, ale když si s ním dal člověk dvě piva, trochu se mu rozvázal jazyk. Je to strašné, byl to táta dvou malých dětí,“ vzpomínal Voráček na amerického útočníka, s nímž se krátce setkal v Columbusu.

Během první komerční přestávky se fanoušci zvedli ze sedaček podruhé. Tentokrát hlasitým a vytrvalým potleskem vzpomenuli na tři bývalé reprezentanty Jana Marka, Karla Rachůnka a Josefa Vašíčka, kteří zemřeli před třinácti lety po pádu letadla hokejové Jaroslavle.

Jinak se ale všichni skvěle bavili. Exhibice splnila účel, Voráček hodlal vítězství se spoluhráči pořádně oslavit: „Dáme si pivo. A určitě nezůstane jen u jednoho!“