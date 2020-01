Moravčík: Extraliga do Litvínova prostě patří. Věřím v záchranu

Vytáhlý bek přišel do Litvínova z Plzně a hned pomohl k důležitému vítězství 5:3. Okamžitě se stal nejvytěžovanějším hráčem týmu, na ledě strávil téměř 27 minut, tedy o pět víc než další v pořadí Jiří Říha.

Počítal jste s tím?

Trenéři mě na to připravovali, i Jirka Šlégr mi o tom hned po příchodu říkal. Jsem za to jenom rád a doufám, že důvěru ve mě splatím. Každý hokejista je rád, když hraje hodně minut. Na ledě se pak cítí komfortněji, víc si dovolí a sebedůvěra roste. Takhle si můžeme s Litvínovem navzájem pomoct.

Jaké máte z premiéry dojem?

Bylo to těžké. Věděli jsme, že Kladno hraje doma výborně a jenom to potvrdilo. Důležité bylo, že jsme dali dva góly v oslabení i to, že jsem ve třetí třetině pokaždé dokázali soupeři po snížení rychle odskočit. Nepanikařili jsme.

Jak na vás zapůsobil nálada v týmu?

Neřekl bych, že je odevzdaná. I když je pravda, že atmosféra v kabině byla v první den mého příchodu, kdy odešla spousta kluků, trošku tišší, než na co jsem byl zvyklý z Plzně. Kluci chtějí bojovat, tréninky mají tempo. Věřím, že když budeme pokračovat ve výkonu, který jsme předvedli na Kladně, tak máme velkou šanci extraligu udržet.

Jste psychicky nachystaný na boj o záchranu?

Asi jsem na tom líp než kluci, kteří v tom prostředí žijou celou sezonu. Veze se to s nima od začátku. Pro mě je dobře, že jsem přišel s čistou hlavou z top týmu, který se pohybuje nahoře. Věřím, že to můžu přenést na kluky, snad nastartujeme lepší výkony.

Koukáte po zápase v kabině, jak hrály Pardubice a Vítkovice?

Asi to tak bude. Ale já jsem po zápase vždycky koukal na všechny výsledky, abych měl přehled. Nejinak to beru dneska.