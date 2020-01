Není důvod mít chmury, uklidňuje litvínovské spoluhráče Moravčík

„Všechny kluky v Plzni znám hodně dobře, bylo zvláštní stát proti nim najednou jako soupeř. Na jednu stranu jsem hrozně šťastný za výhru, ale přece jen jsem tam strávil spoustu let, takže mám trochu smíšené pocity,“ neskrýval reprezentační obránce po úterní výhře Vervy nad Indiány 5:1.

Adam Jánošík zase tak pevně spjatý s Litvínovem nebyl, přesto i pro něj byl duel proti bývalému týmu specifický.

„Hlavně po zápase, když fanoušci volali moje jméno, to bylo příjemné. Snažil jsem se ale pracovat pro mužstvo, kde jsem teď, chtěl jsem odvést co nejlepší práci. Mrzí mě prohra, odehráli jsme doma dva super zápasy, tentokrát nám to nevyšlo,“ litoval. „Litvínovu se povedlo dát nějaké góly a víme, že tam jsou hráči, že když se jim něco podaří, jde jim to celý zápas. A my to už nedokázali zastavit.“

Jánošík navíc smolně přispěl k jednomu z gólů Vervy, který dala kanadská posila Akim Aliu ranou v přesilovce. „Myslím, že jsem jeho střelu tečoval.“

Litvínov se s Plzní potkal už počtvrté v sezoně, až dosud pokaždé kralovali Indiáni.

S Moravčíkem v sestavě ovšem premiérovou výhru urvala Verva. „Je hezké, že se mi na obou stranách povedlo vyhrát. Pro nás jsou teď body strašně důležité, potřebujeme je v každém zápase, abychom extraligu udrželi,“ uvědomuje si obránce.

Litvínov totiž zdaleka nemá vyhráno, přestože z posledních tří zápasů ulovil sedm bodů. Zvedají se i Pardubice a Vítkovice, na dně tabulky zůstává těsno. Do hry o záchranu se navíc přimotává i Kladno, které padlo počtvrté za sebou. Naopak Verva s Moravčíkem zatím pokaždé bodovala.

„Když budeme takhle pokračovat, budu jen rád. Zatím si tu nemůžu na nic stěžovat, hraju spoustu minut, což je pro mě jen dobře. Snad to splňuje ten účel, proč mě sem brali, a nějak pomáhám týmu.“

Díky úspěšné sérii je vidět i změna nálady v litvínovské kabině. „Aby ne! Bodovali jsme třikrát po sobě, není důvod být skleslý a mít chmury.“