Moravčík o Litvínovu: Jezdil jsem sem nerad. Teď ale pojedu na plný pecky

„Moje motivace je velká. Nikdy jsem nic nevypustil, nemám to ani v povaze. Chci to pomoct zachránit, i reprezentace je velké lákadlo. Nemám důvod se na to vybodnout, pojedu v Litvínově na plný pecky!“ slibuje 25letý urostlý bek.



Vysvětlili vám v Plzni, proč vás mění za litvínovského Jánošíka?

Neřekli mi v podstatě nic. Jen poděkovali za předvedenou práci a popřáli mi hodně štěstí do téhle i dalších sezon. Agent mi psal v pondělí, že se to chystá, byl jsem tím hodně překvapený. Ale ta situace nastala, nemůžu si vybírat, udělám maximum, abych pomohl týmu zachránit extraligu.

Jak berete štaci v Litvínově?

Jako výzvu. Chci předvádět co nejlepší výkony, abych z toho měl dobrý pocit. Důležitý bude hlavně týmový výkon, musíme to naladit. Ne jen si něco říct, ale předvést i na ledě. Čeká se tu ode mě komplexnost na obou stranách hřiště, dobře do defenzivy, a pomoct i v útoku. Jako v Plzni. Být spolehlivý bek, kterého můžete nasadit do každé situace. Tak se to pokusím plnit.

Rozhodne se o sestupu už pouze mezi Litvínovem, Pardubicemi a Vítkovicemi?

Moc jsem tabulku nesledoval, ale asi to bude mezi námi třemi, komu připadne Černý Petr.

Vy jste nezatížený porážkami a bojem o záchranu, pomůže to?

Může to být výhoda, doufám, že dobrou náladu a trošku vítězné mentality přenesu sem. A pomůžu klukům se nastartovat, protože tady jsou skvělí hráči. Bohužel zatím jim to nelepí, jak by si představovali, proto se tým krčí dole.

Jezdil jste do Litvínova rád jako soupeř?

Velmi nerad! Klukům jsem to říkal. Sem nikdo nejezdí rád jako soupeř, já to neměl jiné. Co mi tu vadilo, to už bych nechal být, teď už jsem domácí, tak doufám, že se to změní.