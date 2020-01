Plzeň čeká cesta na sever. Dojde na pikantní bitvu Moravčíka s Jánošíkem

„Bude to specifické. Klukům držím palce, aby extraligu zachránili. Ale teď už se soustředím na Plzeň, doufám, že v hlavě si to nebudu moc brát,“ prohlásil slovenský bek Adam Jánošík. Ve dvou zápasech v dresu Škody nebodoval, v neděli si ale „střihl“ výživnou pěstní bitku s kapitánem Sparty Řepíkem.

Moravčík si v Litvínově připsal jednu asistenci a především výrazný čas na ledě.

„Trenéři mě na to připravovali hned po příchodu. Jsem za to rád a doufám, že důvěru splatím. Udělám vše pro to, abych pomohl Litvínovu zachránit extraligu,“ svěřil se Michal Moravčík.

Oba týmy jsou ve zcela odlišném rozpoložení. Zatímco Plzeň po výhrách nad Třincem a Spartou poskočila na druhou příčku, Litvínov v neděli ztratil vedení 3:0 v Brně a z další důležité bitvy o záchranu nakonec vydoloval jen bod.

Michal Moravčík na tréninku Litvínova.

„Máme za sebou utkání se silnými mančafty, ale v Litvínově to bude stejné. Hraje o každý bod, rve se o záchranu. Nebude to asi moc pohledný hokej, spíš hodně bojovný. Na to se musíme připravit a být ještě odolnější,“ nabádal trenér Škody Ladislav Čihák, kterého těší produktivita týmu. „Jsou fáze v sezoně, kdy mají soupeři více střel. Proto jsem rád, že z méně šancí dokážeme střílet góly,“ řekl kouč.

Bude to platit i v úterý večer?