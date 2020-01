Ze dna do play off. Bylo to rychlé, říká Jánošík o stěhování do Plzně

„Seběhlo se to tak rychle, že jsem ani nestihl moc přemýšlet. A najednou jsem po prvním tréninku v Plzni,“ pousmál se včera 27letý Jánošík, rodák ze Spišské Nové Vsi.



Deptající boj o záchranu mění slovenský reprezentant za bronzový tým uplynulých dvou sezon. A aby se to nepletlo, Škoda je na třetí extraligové příčce i teď, po sedmatřiceti odehraných zápasech.

Je to z tohoto pohledu úleva?

Jsou to jiné pocity. Plzeň bojuje nahoře, chce mít úspěšnou sezonu. Já jsem rád, že jsem tuhle šanci dostal, že mohu pomoci a udělám maximum, aby se to povedlo.

Proč je Litvínov tak dole?

Štvalo mě to i trápilo. Sešlo se asi víc věcí. Jak vám uteče začátek sezony, je strašně těžké se v téhle soutěži chytit. Bylo složité se od něčeho odrazit. Ale pořád je dost času, aby to kluci zvládli. Držím jim palce, aby extraligu zachránili.

Mimochodem, hned příští úterý tam s Plzní pojedete...

Doufám, že v hlavě si to nebudu moc brát. Bude to specifické, ale teď se musím soustředit na Plzeň.

Co od vás trenéři očekávají?

Věděl jsem, že mě Plzeň sleduje už delší čas. Nicméně ten přesun se uskutečnil opravdu ze dne na den a já jsem strašně rád, že se to podařilo. Vážím si toho, že o mě Plzeň projevila zájem, ale samozřejmě vím, že nic nedostanu zadarmo. Musím hrát svoji hru, dělat naplno věci, kvůli kterým si mě vybrala.

To znamená přinést do týmu důraz, vzadu to ještě přitvrdit?

Ano, to asi bude jedna z věcí. Být ostřejší, přitvrdit to na ledě v zápasech i v tréninku. Play off se blíží, musíme se všichni nastavit tak, abychom v něm uspěli.

Bude se hrát jinak, než když máte v zádech hrozbu sestupu?

Každý má nějaký cíl. V Litvínově se to vyvinulo tak, že teď je tím zásadním udržet se v extralize. Nálada tam není ideální. Ale není to tak, že jsme pořád mysleli jen na záchranu. Ještě před nedávnem jsme to měli nastavené tak, že chceme urvat alespoň předkolo. Až teď je asi téměř jisté, že Litvínov čekají jiné starosti.

V Plzni začnete zostra, dvěma domácími zápasy v řadě, v pátek proti Třinci, v neděli se Spartou. A tým má v zádech dvě porážky.

Čekají nás strašně těžké zápasy, ale v téhle vyrovnané soutěži jsou těžká všechna utkání. Budou to pro mě pořádně ostré premiéry a já se na ně těším. Vždyť co je lepší, než hrát s těmi nejlepšími?

Jediným Slovákem v týmu byl Peter Čerešňák. Přivítal, že mu do kabiny znovu přibyl krajan?

Určitě. S Peterem se známe velice dobře. Už v úterý za mnou přišel a přiblížil mi, jak to v Plzni funguje. A přivítání v kabině bylo super. Sice narychlo, před tréninkem jsem ještě musel nafasovat všechny věci, ale bylo to fajn. Už se těším, až nastoupím do zápasu. Trénovali jsme ve dvojici s Lukášem Pulpánem, snad nám to bude šlapat.

Jaká byla Plzeň jako soupeř?

Vždycky se proti ní hrálo strašně těžko, hlavně tady v Plzni. Za ty čtyři sezony, co jsem hrál extraligu, jsem tady vyhrál snad jedinkrát. Je tu skvělá atmosféra a jsem moc zvědavý, jaké to bude, až tady nastoupím v domácím dresu.