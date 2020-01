Moravčík odchází do Litvínova. Plzeň doplní slovenský bek Jánošík

„Bylo to pro nás těžké rozhodování, protože Michal Moravčík byl naším hráčem už od mládežnických let. Víme ale, že po sezoně bude odcházet, a Adama jsme měli vytipovaného, že by mohl zaujmout jeho místo,“ uvedl plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák.



Zatímco sedmadvacetiletý Jánošík, který patří do kádru slovenské reprezentace, bude nyní v Plzni bojovat o přední pozice v tabulce, v Litvínově věří, že jim o dva roky mladší Moravčík pomůže v boji o udržení v extralize.

„Získali jsme urostlého reprezentanta, který je komplexním obráncem. Vyniká v defenzivě i v ofenzivě a je možno ho využít v přesilových hrách i v oslabení. Takový typ obránce nám v mužstvu chyběl,“ řekl generální ředitel Litvínova Jiří Šlégr.

Moravčík, který se v minulé sezoně představil na mistrovství světa, odehrál v této sezoně za Plzeň 35 zápasů, vstřelil tři branky a přidal 14 asistencí. Jánošík, jenž v dresu Slovenska hrál na třech světových šampionátech, zaznamenal v 37 utkáních 12 bodů za pět gólů a sedm asistencí.