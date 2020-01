Nejčernější série. Litvínov se dál topí v depresi

„Rozhodly předbrankové prostory,“ tvrdil litvínovský asistent Jindřich Kotrla. „Soupeř byl důraznější před naší i svojí brankou.“

Hostující Verva se musela obejít bez dvou cizinců, útočníky Mahboda s Hedbergem ze sestavy vyřadilo zranění. Do týmu se tak vrátil Mikúš a právě on vyrovnával na 1:1 v přesilové hře. I podruhé Litvínov dokázal reagovat na vítkovický gól, v polovině utkání dal na 2:2 Kašpar, posunutý do druhé formace. Nahozený puk se od jeho hokejky odrazil do sítě, zkoumal to ještě videorozhodčí.

„Šlo prakticky o šest bodů, chtěli jsme udržet Litvínov pod sebou. Začátek nebyl z naší strany úplně top, podržel nás Svoboda v bráně, předvedl parádní zákroky a i díky němu máme tři body. Musíme si dát pozor na vstup, soupeři v lepší herní pohodě by nás za to trestali,“ uvedl vítkovický obránce Jan Štencel.

Chemiky položily slepené góly ve 2. třetině, nejprve Mikúšovo vyloučení ztrestal Indrák, 94 vteřin nato zblízka skóroval Mallet. Do 3. části se postavil místo Januse do litvínovské branky Honzík, po závaru snížil Jánošík. Sázka na hru bez brankáře nevyšla, hosty v čase 57:26 dorazil Roman. Vítkovice uspěly po třech porážkách v řadě.

„Rozhodla 1. třetina, dostali jsme soupeře pod tlak, šance jsme ale nedali. Udělali jsme dvě chyby, které domácí potrestali, pak jsme doháněli celý zápas, ale i když jsme měli příležitosti, tak jsme to nedohnali,“ shrnul Kotrla další porážku. Vítkovický trenér Mojmír Trličík tvrdil: „Vítězství se rodilo těžce, soupeř měl řadu příležitostí. My si vytvořili náskok, i když hra tomu neodpovídala.“

Litvínov z posledních osmi kol vytěžil jen tři body, série šesti porážek je nejdelší v sezoně. A klepe se, aby nespadl do 1. ligy. Poslední zůstaly Pardubice, které ztroskotaly s Třincem doma 2:3 a mají odehrané dva zápasy navíc.

V neděli Verva hostí od 15.30 Olomouc, která se rve o předkolo play off. Je jedenáctá.