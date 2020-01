Možná se hráči bojí, že bude v lize míň peněz, dumá litvínovský Gerhát

„Je strašně moc věcí, které bych chtěl vědět. Jestli by se liga rozšířila, jestli by mohl někdo postoupit, jestli by bylo širší play off, jestli by se zavedl platový strop. Hodně otazníků, proto jsem se neuměl vyjádřit,“ řekl Gerhát k referendu České asociace hokejistů, v němž bylo 266 hráčů proti uzavření extraligy ještě letos a pouze 17 pro.

„Je tolik možností, co se soutěží můžou udělat. Když se naposledy změnil systém, svaz to odsouhlasil narychlo bez klubů. Všechno má výhody a nevýhody. Samy kluby ty podmínky asi ještě nevědí. Ani nevíme, jestli to řeší, nebo jen někdo něco pronesl,“ netuší Gerhát. „Vím, že většina hráčů si možná řekla, že kdyby se to uzavřelo, bylo by možná méně peněz v lize. Třeba i proto hlasovali za ne. Pro mě to bylo hlasování do neznáma.“

Poslední příčka = přímý sestup, to je letošní novum i strašák. „Nikdo v naší kabině se neutěšuje tím, že by se nepadalo. Ne, ne, ne. Na to se neupínáme, chceme nahoru! V tomhle týmu nikdo nechce být bez play off a ještě na posledních dvou místech, to je úplně strašné,“ děsí se toho slovenský forvard.

Jenže zatím Litvínov předposlední je a hrozba prvoligové budoucnosti je reálná. Vervě zbývá 17 zápasů, aby katastrofu odvrátila. „Za chvíli bude poslední čtvrtina... V pátek hrajeme ve Vítkovicích, musíme se odrazit od výhry. Z každého zápasu chceme tři body, neříkáme si, co může být za pět deset kol. I když poslední dvě utkání nebyla herně dobrá, stále věřím, že máme na play off. Jen musíme řešit detaily trošku jinak.“

Což zatím nejde, nedělní porážka 2:6 se Zlínem byla už pátá v řadě. Po chvilkovém vzepětí zase propad. „Jeden čas jsme dávali dost gólů, okolo čtyř na zápas, super. Přišly dvě tři nešťastné prohry, jestli to nás srazilo dolů? Je to možné,“ dumá Gerhát. „Třeba se Spartou jsme odehráli dva dobré zápasy a strašně nás mrzelo, že bez bodů. Možná se to teď v našem výkonu zrcadlí.“

Kolaps ve 2. třetině pohřbil Vervu proti Zlínu, za devět minut dostala čtyři branky. „To už z naší strany bylo takové trapné. Křečovité. Oni dají třikrát gól do prázdné brány, to jsou strašné kiksy. Jeden za druhého hasíme malé chyby, z toho se stane strašně velká chyba a je potrestaná. My se teď na gól nadřeme a nám tam padají strašně jednoduše,“ mrzí Gerháta.

„Nikdo nejde zápas vypustit, že by se mu nechtělo hrát. V žádném případě. Ale nevím, jak z toho ven. Trápíme se strašně, lidi jsou z toho frustrovaní, my ještě víc. Potřebujeme zchladit hlavy, ale je těžké se v tak složité situaci uklidnit.“