Odevzdaná Plzeň. Tragické, opravdu tragické, zlobil se Gulaš po prohře

„Bylo to tragické, opravdu tragické. Chybělo tomu úplně všechno. Naše poslední zápasy jsou jako na houpačce. Měli jsme za sebou dvě skvělé partie proti Třinci a Spartě, a teď se stane tohle. Nepamatuji, že bychom v sezoně hráli takhle odevzdaně, musíme se za tenhle výkon omluvit fanouškům,“ zlobil se po utkání do kamer ČT Sport plzeňský kapitán Milan Gulaš.

Hodně malou útěchou pro něj byl jediný gól, kterým týmu přispěl. Ve druhé třetině Gulaš snižoval na 1:2, byla to pro něj už 32. trefa v sezoně. Jediný bod mu chybí k dorovnání klubového rekordu, který drží současný sportovní manažer Škody Tomáš Vlasák. „I z toho bláta, co jsme dnes předvedli, jsme v téhle fázi sahali po vyrovnání na 2:2. Jenže to se nestalo, Litvajz pak zápas zaslouženě otočil a tři body mu patří zcela po zásluze,“ uznal Gulaš.

Šance hostů z 31. minuty, kterou zmínil, byla obrovská. Po pohotové střele Mertla zasáhl gólman Honzík, jenže puk mu pak propadl pod betony a Jank ho mohl zblízka zamést do opuštěné branky. Ovšem hokejkou promáchl! Brzy poté Litvínov rozhodl. Ve 35. minutě střílel v přesilové hře Kanaďan Aliu a smolná teč beka Jánošíka usměrnila kotouč za Frodlova záda. Hned za dalších 62 vteřin předvedli domácí parádní akci, na jejím konci byl Hübl, který po rychlé kličce do forhendu zvýšil už na 4:1.

„Dali jsme nějaké góly a dobře jsme hráli i vzadu, Plzeň jsme moc nepouštěli přes střední pásmo. Jsme rádi za každý bod a za každou výhru, chceme zachránit sezonu a budeme se prát, abychom se rychle dostali ze spodku tabulky,“ líčil litvínovský kapitán Viktor Hübl, který se trefil po jedenáctizápasovém půstu. A hned dvakrát, už v první třetině zvyšoval na 2:0.

Přitom první šance měla Škoda, jenže Pour zblízka přestřelil a Němec po kličce do bekhendu trefil pravou tyč. „Prvních osm deset minut bylo pro nás, ale pak jako když lusknete prstem a obraz hry se úplně změnil. Nestalo se to poprvé, i když se na tom snažíme pracovat. Do hlav klukům nevidím, ale tohle musíme změnit,“ řekl Gulaš.

V úterý se to nepovedlo ani ve třetí třetině, Litvínov soupeře prakticky do ničeho nepustil a v 57. minutě přidal pečeť na výhru Ščotka.

Přesto Plzeň drží druhou příčku.