Musíme zlepšit všechno, velí plzeňský útočník Pour

„Je to krásné číslo, ale takhle jsem si svůj stý zápas určitě nepředstavoval. Vzpomínat na něj moc rád nebudu,“ svěřil se dvacetiletý forvard hokejové Škody Jakub Pour.

Porážka 1:5 a mizerný výkon k zápisu do kronik důvod vážně nedávají. Nápravu však může Pour se spoluhráči zjednat hned v pátek, od 17.30 hodin Plzeň nastoupí doma k utkání 42. kola proti Hradci Králové.

Máte vysvětlení, proč zápas v Litvínově dopadl tak špatně?

Asi tam nebyla taková bojovnost jako předtím s Třincem a se Spartou. Ten zápas se nemohl líbit nikomu. Fanouškům, trenérům ani nám, hráčům. Určitě tam nebylo žádné podcenění, na to jsme dost zkušené mužstvo. Začátek ještě nebyl zlý, ale pak se to zlomilo a od prvního gólu vezlo. Není pro to žádná omluva, tak špatný výkon už se nesmí opakovat. Musíme zlepšit všechno.

Měli jste důrazně pohovory, tvrdé tréninky. Teď už je čas hodit ten nepovedený duel za hlavu?

Určitě. Ale musíme se poučit a v pátek podat daleko lepší výkon.

Hradec Králové se však ještě chce protlačit do elitní šestky Jak těžký zápas to bude?

Čeká nás Hradec, v neděli Zlín a po pauze Karlovy Vary. Moc těžké zápasy, tyhle mančafty bojují o hodně. Buď jim jde o šestku, nebo o desítku, je to tam nalepené na několika bodech a všichni je chtějí sbírat. My se musíme připravit co nejlépe a už Hradec zvládnout za tři body.

Minulý víkend proti Spartě jste prolomil dlouhý střelecký půst, který trval od 3. listopadu. Už to byl velký tlak na psychiku?

Bylo to dlouhé. Šancí jsem měl dost, ale asi mi chyběl větší klid v zakončení. Jsem rád, že mi to tam proti Spartě padlo, ale je to jen první vlaštovka. Musím góly střílet i nadále a pomáhat tím celému týmu.

Dolehlo na vás také to, že jste na podzim přišel o pozici v elitní řadě vedle Gulaše s Mertlem?

To vás nemůže rozhodit, jsou tady další lajny a všichni se snažíme hrát kvalitní hokej. Je jedno, jestli v prvním nebo čtvrtém útoku. Tohle se mnou nezacloumalo. Moje výkony prostě nebyly optimální.

Teď hrajete s Kracíkem a dalším mladíkem Kantnerem. Funguje to?

Jarda (Kracík) je skvělý, umí najít spoluhráče ve výborných situacích. Šancí máme dost, jde jen o to, abychom je s Kantýsem dokázali proměňovat. To musíme zlepšit.