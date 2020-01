Gulaše některé týmy ubránily, nebojí se hradecký Lev hvězdy

„Plzeň hraje dlouhodobě dobře. Je tam systém, který dodržují. A šlape se po hráčích, aby byli pořád ve střehu. Síla je hlavně v ofenzivě, kde se všechno kolem Gulaše točí. Myslím, že výkon týmu stoupá a klesá podle něho,“ uvedl k zápasu hradecký útočník Jakub Lev.

Přes všechny obavy je ale dříve dlouholetý hráč právě Plzně přesvědčený, že se dá Gulaš zastavit, nebo alespoň přibrzdit: „Některé týmy už ho ale ubránily. Myslím, že v našich silách je to také.“

Naposledy se to v úterý poměrně slušně povedlo Litvínovu, kterému Gulaš sice gól dal, ale zachraňující se Litvínov přesto na svém ledě vyhrál jasně 5:1. I proto musí Hradec počítat se soupeřem, který něco podobného nebude chtít podruhé za sebou dopustit.

„Chtěl bych se omluvit fanouškům a všem, kteří na to koukali. To, co jsme předvedli, nebyla s respektem k soupeři naše hra, nebylo tam vůbec nic. Podíváme se na to a vyvodíme důsledky,“ řekl kouč Plzně Ladislav Čihák.

Páteční zápas, který v Plzni začne v 17.30, je předposledním před další reprezentační pauzou. K tomu poslednímu přijedou v neděli Pardubice, na programu je totiž poslední prestižní derby letošní sezony. No a hned v úterý přijde v Hradci na řadu finále Ligy mistrů...