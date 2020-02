Radši víno než prášky. Hráč měsíce Hudáček o rituálech po zápase

Poslední dobou na ledě zažíval mimořádně příjemné chvíle. V devíti lednových duelech si připsal dva hattricky, 13 tref, 18 bodů. Liberci pomohl do čela extraligy, slovenského útočníka zase reportéři MF DNES vyhlásili hráčem měsíce. „Je to o harmonii, všechno funguje. Hokej, rodina a zdraví,“ říká devětadvacetiletý Hudáček. „Každý musí najít to, co mu dělá dobře.“