Drtivý finiš stačil Olomouci na bod. Je dobrý, dodal Irgl

„Je pozitivní, že jsme srovnali na 4:4 a ten druhý bod si Vítkovice zasloužily. My jsme neměli takovou touhu jako soupeř, u nás přišla až v poslední třetině,“ uznal kouč HC Olomouc Jan Tomajko.

Kohouti chtěli proti klopýtajícím Vítkovicím natáhnout svou minisérii tří výher pocukrovanou pátečním úspěchem nad Spartou, jenže na ledě to dlouho znát nebylo. Při přesilovkách sice ukazovali čerstvě nabyté sebevědomí, jenže jak je proměňovat, to jim dokonale předvedli hosté hned po přestávce.

Během jedné minuty potrestaly Vítkovice dva domácí fauly, a když přidal třetí zásah v oslabení Lakatoš, zdálo se být jasno. „Já jsem pořád věřil, říkal jsem ‚dejme gól do konce třetiny a pak to uděláme‘. Pořád jsem věřil, že to otočíme,“ nevzdával se nejproduktivnější olomoucký útočník Zbyněk Irgl.

Naději dal domácím trefou od modré Dujsík, jenže po přestávce další využitou přesilovkou vrátil hostům tříbrankový náskok Trška. Probuzení kohoutů pak režíroval Vilém Burian, když jeho bekhendové zakončení překvapilo brankáře Svobodu. „Asi to úplně nepřečetl. Asi myslel, že budu střílet na vzdálenější tyč a tu první nechal volnější. Jsem rád, že to tam spadlo,“ přiznal vytáhlý útočník, pro kterého to byl druhý zásah v sezoně.

Na kontakt dotáhl Moru Lukáš Nahodil proměněným trestným střílením a vyrovnání zařídil důrazem znovu Burian. Vítkovicím nepomohla gól zvrátit ani trenérská výzva. „Nepochyboval jsem, že bude platit, viděl jsem, že puk přepadl přes gólmana a byl deset centimetrů za čárou. Ale prý reklamovali nedovolené bránění,“ přemítal Irgl.

Po ztrátě náskoku Vítkovickým ztěžkly nohy. Kohouti letěli za obratem a šancí měli několik, nejblíž byl asi Valenta, jehož střela zazvonila na tyč. Mohli jen litovat, že podobně nehráli celý zápas. „Začali jsme špatně a to nás stálo výsledek. Strašně mě to mrzí, kdybychom hráli stejně jako třetí třetinu, měli bychom bodů víc. Ale na druhou stranu, prohrávali jsme 0:3, takže i bod dobrý,“ mínil Irgl, který asistoval u tří branek.

V nájezdech se nejprve trefil znovu Nahodil, na druhé straně však uspěli Bukarts s Romanem a Vítkovice mohly slavit druhý bod. „Jsme rádi za dva body, bylo to pro nás velice emotivní utkání. Chtěli jsme hrát dobře, což se nám dařilo, ale zbytečnými góly jsme se sráželi dolů, Olomouc nás dostala pod tlak a vyrovnala. Pak to bylo velice těžké ale kluci zabojovali, zvedli se, v nájezdech jsme měli klidnou hlavu a jedeme dál,“ prohlásil asistent trenéra Rostislav Klesla.

Kohouti přišli o hubenou sérii výher, udrželi alespoň tu bodovou na šesti zápasech. „Body sbíráme, to je pro nás obrovské plus, každý je pro nás cenný. Škoda, že jsme nezískali ještě jeden,“ litoval Irgl.