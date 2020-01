ZVOLNĚNÍ: Proč nepřestávají v extralize překvapovat odepisovaní?

Hokejisté Zlína jsou zářným příkladem tohoto pravidla. Kdo by v září čekal, že na začátku nového roku budou patřit mezi týmy s nejlepšími výsledky? Tým bezejmenných, který momentálně drží osmé místo, z posledních patnácti zápasů deset vyhrál a dvě z pěti proher byly navíc po nájezdech, resp. v prodloužení.

A co teprve v říjnu nebo v listopadu, kdy se Berani krčili po boku Pardubic na úplném dně tabulky...

Dnes je všechno jinak. Není to náhoda, jinak by se přece neopakovaly úspěchy se silnými soupeři. Zlín vyhrál na ledě mistrovského Třince, uspěl v Brně s rozjetou Kometou, zaskočil plzeňské fanoušky, poradil si v Mladé Boleslavi. A z vlastního stadionu udělal pevnost, kde pravidelně vítězí - od začátku prosince tam uspěl jen Hradec.

„Naše kouzlo je pořád stejné: zlínský hokej je postavený na odchovancích, a tudíž soudržnosti a patriotismu,“ říká generální manažer Martin Hosták.

Vida, právě tyto atributy byly před sezonou hlavním důvodem, proč byl Zlín odsuzován do role jasného outsidera. Z nedostatku je rázem přednost. V tom je ta krása sportu.

Na soupisce Moravanů byste marně hledali hvězdné jméno. Brankář Kašík? Obránce Žižka? Útočník Honejsek? A co další? V bráně Kořének, mezi beky Gazda s Buchtou a vepředu Šlahař nebo Popelka? Vyberte, koho chcete, ale Zlín má všechno, jen ne hokejisty, kvůli kterým by fanoušci bláznili.

Pokud k tomu ale přidáte srdce, tak to stačí. Zlín není jediným důkazem, ve stejné pozici bylo v létě i Kladno. Kdopak by věřil, že teď bude držet pozice zaručující postup do předkola play off? A že se mu bude dařit i bez zraněného Jaromíra Jágra?

Samozřejmě, výsledky Rytířů nejsou tak úchvatné jako u Zlína, nicméně i tak dostatečně přesvědčivé. Také Kladno často sází na hráče vlastní výroby. Také v Kladně nemají peněz na rozdávání. A konečně, také v Kladně umí porážet jasné favority.

Že mu třeba dojde dech? Je to možné, ale dosavadní průběh sezony tomu moc nenasvědčuje. Tým má stabilní výsledky, které jsou opřeny o bojovnost (vždyť ani tady na velké hvězdy - vyjma zraněného Jágra - nenarazíte) a výkony gólmana. Tak jako Kladno drží Slovák Godla, tak Zlínu pomohl jeho slovenský krajan Čiliak.

Oba dodali mužstvu sebevědomí a deptali soupeře. Zlín je nastartovaný a válí i po Čiliakově návratu do Brna.

Na spodku tabulky jsou místo toho Vítkovice s Litvínovem, jenž naopak řadu velkých jmen na soupisce má: Kašpar, Petružálek, Hübl, Lukeš, Janus... U něj se naopak předpokládalo, že se kvalita postupem času musí projevit, nicméně tenhle efekt se zatím nedostavil. Je už fakt načase.

Jasně, nic není zdaleka rozhodnuté, ale brzy budou odehrané tři čtvrtiny základní části, takže na částečné závěry už tak trochu nastal čas.

Však i zlínský Hosták říká: „Jsme nohama pevně na zemi, ale myslím, že pozice, na kterých se momentálně pohybujeme, jsou odpovídající.“

Minimálně při pohledu na poslední místo, na kterém jsou dál a dál Pardubice, můžou být v Baťově rodišti poměrně klidní.

To ostatně platí i pro Kladno. Stačí pokračovat v nastoleném trendu a obavy ze sestupu mohou zůstat jen matnou letní vzpomínkou.