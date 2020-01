ZVOLNĚNÍ: Mladí vpřed! Kde dostávají prostor a kde se o tom spíš mluví

Hokejové mládí je věčné téma, které se v různých formách do extraligy opakovaně vrací jako bumerang. Seriál Zvolnění nyní mapuje aktuální situaci v nejvyšší soutěži.

Kde v posledních sezonách dostávají junáci největší prostor? A kde naopak věty o zapojování dravého mladí vyznívají spíš jako bohulibé, leč nenaplněné fráze?

Schválně, tipněte si.

V jakém extraligovém klubu stráví na ledě nejvíc minut?

Chvíli budeme napínat...

Už máte tip?

Vítězem se stává...

Jednoznačně Plzeň.

Počty odehraných minut mladíků za šest sezon 1. Plzeň 3 261 minut

2. Vítkovice 2 132 minut

3. Pardubice 2 086 minut

4. Liberec 1 461 minut

5. Sparta 1 379 minut

6. Třinec 1 161 minut

7. Litvínov 1 102 minut

8. Hradec 1 110 minut

9. Brno 1 089 minut

10. Olomouc 990 minut

11. Zlín 925 minut

12. Boleslav 699 minut * Výsledkem je zprůměrované číslo odehraných minut všech mladíků za posledních šest sezon (včetně letošní rozehrané). Proto se v tabulce objevují kluby, které působí v extralize nepřetržitě od sezony 2014/2015

** Započítány jsou starty hokejistů před dovršením 22 let. Do statistiky se nepočítají brankáři.

*** údaje získané z www.hokej.cz

„Máme to nastavené, že jsou vždycky potřeba zkušenější a starší hráči, kteří mladším ukážou směr,“ přibližoval před startem sezony sportovní manažer Tomáš Vlasák. „Vzhledem k malému výběru zabudováváme docela dost mladých: Pour, Kodýtek, Kantner, Kaňák nebo Přikryl, ve kterém vidíme budoucnost a chceme mu prostor dát. Ale záleží to na něm, nemůžeme mu dávat prostor jenom proto, že je mladý.“

Matadoři jako Kracík, bek Pulpán nebo vládce bodování Gulaš skutečně zvyšují věkový průměr Plzně, v extralize najdete dva týmy (Pardubice a Vítkovice) s nižší průměrnou cifrou. Jako kritérium můžete třeba také zohledňovat počty náctiletých, kteří zasáhnou do extraligových bojů. V tomto případě se zaměřujeme na statistiku, v níž se sčítají odehrané minuty všech hokejistů (vyjma gólmanů) v zápasech před 22. narozeninami.

Proč tato čísla? Pro mladého hokejistu mají významný přínos pro jeho rozvoj.

Pár minut za zápas pro talentovaného hokejistu nemusí být úplně ku prospěchu, spíš naopak. Konkrétnější případ v létě přibližoval třeba kouč Třince a reprezentace do 20 let Václav Varaďa.

„Vezměte si, že jsme s Třincem hráli v pátek v Chomutově, kam jsme vyjížděli o den dříve. Kdybychom vzali mladého kluka jen proto, abychom ho měli v sestavě, chybí ve škole, pořádně netrénuje a ani si nezahraje,“ líčil Varaďa. „Přijedeme v sobotu nad ránem, v poledne si jdou zahrát za juniorku, aby měli vytížení a následující den si jdou zase sednout za áčko. Tohle je pro ně frustrující a kontraproduktivní, neposouvají se dál.“

Plzeň. Vítkovice. Pardubice. Tam mládí prorazí

Zpět k číslům. V rozjeté sezoně nasbírali plzeňští mladíci v součtu nejvíce odehraných minut. Největší prostor na ledě tam dostali i ve čtyřech z uplynulých pěti ročníků. A borci jako Kubalík nebo Simon díky tomu teď sbírají starty v NHL. Do ciziny se podívali i obránci Sklenička, Moravčík nebo Mozík.

Jediné prvenství Plzni vyfoukl Liberec v sezoně 2017/2018, kdy Bílé Tygry krotil jako koučující sportovní manažer Filip Pešán, jenž věřil dravcům jako Ordoš, Lakatoš, Jašek nebo Pyrochta.

Pešánovo soustavné instalování odchovanců a mladíků bylo považováno za příkladné, v součtu za necelých šest sezon ale Liberec v našem přehledu předstihnou druhé Vítkovice a třetí Pardubice.

Počty odehraných minut mladíků za sezonu 19/20.

Překvapivé? Nejspíš ano. Řada někdejších vítkovických nadějí se nenápadně proměnila v stálé hráče extraligy, viz Štencel nebo Zdráhal. Nejvyšší soutěž „přerostlo“ a opustilo ji jen pár mladíků, například Klok nebo Hrbas.

Pardubice naopak extralize ukázaly Kauta se Zadinou, po nichž byla poptávka v prvním kole draftu NHL. Letošní čísla Dynama naopak „vylepšuje“ mač proti Karlovým Varům, v nichž kvůli zdravotní kalamitě museli nasadit tým juniorů.

Mladá Boleslav. Nová Boleslav s kanonýrem Vrbatou

Na opačném konci žebříčku za sledované období naleznete Mladou Boleslav, kde se mezi sezonami 2014/2015 až 2017/18 ignoroval prakticky každý, kdo měl teprve pár let řidičák. Hledejte v tom i rukopis Františka Výborného, který důvěřoval harcovníkům.

Až s loňským nástupem bývalého kanonýra z NHL Radima Vrbaty na pozici sportovního ředitele se situace změnila. V Boleslavi letos střádají minuty mladí útočníci Najman, Kousal nebo Flynn. „Chceme hledat hráče, kteří mají za cíl posouvat se. Boleslav pro ně nemá být klub, kde dokončí kariéru. Odsud se musí chtít dostat do NHL, Ruska, Švédska nebo Finska,“ líčil Vrbata. „Naším úkolem je vybírat hráče, kteří budou mít v sobě tuhle touhu.“

O trochu více za poslední roky důvěřovali mladíčkům v Olomouci a Zlíně. Pro oba moravské kluby představuje úspěšnou sezonu především pohodlná záchrana. A nejjistější cesta k ní vede přes zkušenosti a třicátníky. Čest výjimkám jako byl mladý olomoucký bek Jakub Galvas.

Kometa a Jandačova Sparta. Kde je mládí?

Často se o zapracování talentovaných hokejistů mluví v Brně, ostatně i šestnáctiletý rekordman Svozil si první trefu extraligovou trefu připsal v modrobílém dresu. Počátkem týdne si dokonce s extraligovým týmem zatrénoval teprve čtrnáctiletý Eduard Šalé.

Dlouhodobější statistika však hovoří proti Kometě.

Až na sezonu 2016/17, kdy především talentovaný Nečas a exvítkovický Štencel pomohli po půlstoletí pod Špilberk vrátit hokejový titul, se brněnští mladíci s nasbíranými minutami vždy řadili do spodní poloviny extraligy. Kometa se může pochlubit širokou základnou talentů, stálejší roli si však omladina v DRFG Areně získává sporadicky. I v aktuální sezoně je ve sledované statistice až osmá, ač má zmiňovaného Svozila nebo účastníka juniorského šampionátu Pláška.

Statistiky z předchozích extraligových sezon Počty odehraných minut mladíků za sezonu 18/19. Počty odehraných minut mladíků za sezonu 17/18. Počty odehraných minut mladíků za sezonu 16/17.

Další zajímavá zjištění lze vyfiltrovat i z výsledků konkrétních ročníků. Pamatujete si vyjádření Josefa Jandače, který jako reprezentační trenér žehral na nedostatek schopných junáků nebo opakoval, že mládí není zásluha?



V sezonách 2014/15 a 2015/16, které patřily do zkoumaného vzorku, Sparta pod Jandačovým vedením patřila ve využívání mladíků do spodní poloviny tabulky. V žebříčku se do lepších čísel přehoupla po jeho odchodu, kdy borci Kalina, Černoch nebo Rousek nashromáždili desítky startů a stovky minut.

A co ostatní?

O dost níž by se bez Lukáše Doudery a Jana Myšáka v konečném zúčtování pohyboval Litvínov - ještě nedávno jedna z nejvyhlášenějších zásobáren hokejistů ze zlaté generace.

Patrnou změnu lze vyčíst i v Hradci Králové, který si dřív kupoval zkušené reprezentanty a třicátníky. Od minulé sezony si místo v sestavě najdou místa i Chalupa s Pavlíkem, díky nimž patří Mountfieldu v současném ročníku Mountfieldu čtvrtá příčka.

O tuzemské extralize leccos vypoví karlovarské sezony. Poslední ročníky před sestupem na jaře 2017 patřil klub s osekaným rozpočtem mezi týmy, kde se hojně využívalo služeb mladých a levných hokejistů. Po návratu do nejvyšší soutěže věří Vary o něco prověřenějším borcům a odchovancům, kteří se blíží k ideálnímu hokejovému věku.

I proto Vary trčí na posledním místě - byť je nutné připomenout, že by cifry vylepšil teenager Bednář. Brankářské minuty by však výsledky zkreslovaly.

K poslednímu mistrovskému titulu dokráčel Třinec, který v uplynulé sezoně neměl v základní části jediného mladého hokejistu, jenž by odehrál alespoň třicet utkání. I takhle vypadá současná extraliga.