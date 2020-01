Košík asi už odloží, útočník Pavlík se s ním loučil gólem

„Zavzpomínal jsem si sice na juniorská léta, ale hokej se hraje bez toho a já se nechci za mřížku schovávat,“ řekl jedenadvacetiletý útočník po nedělním utkání se Zlínem, pravděpodobně posledním zápase, jenž odehrál s touto hokejovou ochranou poté, co mu na konci minulého roku zlomil jeden ze soupeřů nos.

Vzato čistě pragmaticky ale právě na tento zápas bude hradecký borec vzpomínat rád, svým pátým gólem v extraligové sezoně totiž vyrovnal na 2:2 a Hradec se tím odrazil k cenné výhře, která ho udržela v bodovém odstupu od týmů, které se do letošního play off vůbec nedostanou.

První třetina ale nebyla ze strany vašeho mužstva ideální, hra vám nešla, ale naštěstí jste ji prohráli jen 0:1 a po přestávce skóre otočili. Co se dělo v kabině po první dvacetiminutovce?

Něco jsme si tam řekli v tom smyslu, že to takhle nemůžeme hrát. Bohužel jsme v první třetině navázali na páteční výkon v Olomouci, kde jsme nedali gól a prohráli, ale naštěstí jsme pak zápas se Zlínem otočili.

Co vám nejvíc o přestávce vytýkali trenéři?

My jsme si toho hodně řekli spíš sami, než trenéři přišli. Ti nám pak řekli spíše taktické věci.

Mohla za výkonem v první třetině být i skutečnost, že šlo o hodně? Případná bodová ztráta by vám v tabulce dost ublížila...

To nevím, ale věděli jsme, že jde o hodně, hrálo se o šest bodů, takhle jsme se na Zlín dotáhli, zaplať pánbůh, že to vyšlo.

Na začátku druhé třetiny jste brzy vyrovnali, ale Zlín za několik desítek vteřin šel znovu do vedení. Těžká situace?

Co si budeme povídat, taková situace je na prd. Když dáte gól na 1:1, tak vás to má spíše nakopnout, a ne při dalším střídání zase hned gól dostat a prohrávat. Bohužel se to stalo, takový je hokej.

Už delší čas vám nejdou přesilovky a bez nich se zápasy vyhrávají mnohem hůř. Také Zlínu jste z přesilovky žádný gól nedali, co s tím?

Je to pořád dokola, i když nyní to málem vyšlo (Radek Smoleňák ve 3. třetině při přesilovce gól dal, ale rozhodčí ho nakonec po trenérské výzvě soupeře kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti neuznali - pozn. autor). Musíme to ale opravdu zlepšit, protože přesilovky rozhodují zápasy, tohle musíme dát do kupy.

Na druhé straně vy jste neměli ani jediného vyloučeného.

Tohle jsme zvládli bezvadně, klobouk dolů před celým týmem, že jsme to vydrželi. Díky tomu se to pak hraje lépe, vlastně jsme hráli jen pět na pět nebo při početní výhodě, mnohem lepší, když nikdo vyloučený není.

Na začátku jste říkal, že brzy už asi nastoupíte bez košíku. Kdy to bude?

Půjdu za doktorem, snad se ukáže, že ten zlomený nos už je srostlý. I když košík moc dlouho nemám, tak mě i kluci v kabině už hecovali, ať to sundám.