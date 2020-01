Jágr vzkázal kritikům: Bez garance extraligy se investoři shánějí těžko

„Neumíme hrát naplno, když o nic nejde? To jsme teda profíci,“ vzkázal například.

Hráči společně promluvili na středeční tiskové konferenci, kde vyjádřili většinový negativní postoj k uzavření extraligy. Padala ostrá slova jako „vražda hokeje“ nebo „krádež za bílého dne“. Plzeňský kanonýr Milan Gulaš zase prohlásil, že majitelům jde jen o „klid a teplo“.

Asociaci hokejistů zastupuje Libor Zbořil, kterého mrzel Jágrův opačný názor na uzavření. Prý se chtěl s kladenskou legendou spojit a téma prodiskutovat, Jágr ale na Zbořilovy esemesky nereagoval. Ve čtvrtek večer se ale sám 47letý útočník k celé věci vyjádřil na sociálních sítích.



„Tento dopis je věnovaný všem, kteří se chtějí zamyslet, mají rádi sport,“ zahájil Jágr dlouhý příspěvek na svém facebooku a instagramu (celý příspěvek níže). „Dále je věnovaný těm, kteří hází vinu jeden na druhého, ale ten hlavní problém nevidí. Ale především je věnovaný těm, kteří si přejí, aby v Čechách za pár let vůbec nějaký sport byl. Začneme u hokeje.“

Jágr napsal, že jej zaskočily názory hráčů i Zbořila. Zaměřil se na hlavní argumenty, které na středeční tiskovce hokejisté předkládali. Jedním z nejčastějších důvodů proti uzavření bylo, že by v polovině základní části neměly některé týmy z konce tabulky o co hrát.

„Hmmm, to jsme teda profíci. Možná tady je ten problém současného stavu hokeje u nás,“ reagoval olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Jágrovi se nepozdával ani argument, že přímý postup a sestup z extraligy je sportovně spravedlivý. „To máte pravdu, ale většinou jsou potrestaní majitelé, fanoušci a mládež. Hráči, kteří se na sestupu podílejí nejvíc, podepíší smlouvu s jiným extraligovým týmem,“ opáčil Jágr.

A neopomněl ani Gulašův názor, že majitelům jde hlavně o zachování současného stavu, jen aby zůstali v klidu a teple. „Milane, rád ti ten klid a teplo předám. Ale chápu – i já byl dříve jenom hráč a věci jsem viděl podobně jako ty.“

Jágrovi vadil postoj, který podle něj hráči zaujali: majitel má prý shánět peníze a neplést se do sportovního systému, který hokejistům vyhovuje. Místo válčení mezi sebou by podle kladenské ikony měly obě strany spojit síly a pozvednout hokej. „Ale bez garance extraligy do toho investoři půjdou těžko. A to mluvíme o hokeji, nechci ani přemýšlet o tom, jak to mají těžké ostatní sporty...“

Podle Jágra je spíše na čase začít řešit financování sportu v Česku, které není nastavené správně. Zároveň vyzval kritiky, aby se nad jeho dopisem nejdříve zamysleli. „Je to jen můj názor, na nikoho se nezlobím a snažím se pochopit i hráče. Každý by se rád napil, ale náš sport se momentálně nachází na Sahaře, kde vody není dostatek,“ přirovnal na závěr Jágr.