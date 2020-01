V NHL rozpoutal aféru, v Česku chce rozjet kariéru. Spasí Aliu Litvínov?

„V NHL vydělal miliony, zatímco mně zničil kariéru,“ tvrdí třicetiletý Aliu. Teď se ji pokusí nastartovat v Litvínově, který válčí o záchranu v extralize.

V Česku se má objevit ve čtvrtek, litvínovskou premiéru by Aliu mohl zažít o den později v Kladně.

Už teď ale o jeho extraligové štaci referují respektované zámořské servery.

„Vím, že mám schopnosti na NHL a kdybych dostal příležitost, můžu to dokázat,“ pověděl Aliu webu Sports Illustrated. „Ale když ji nedostanu v Severní Americe, znamená to, že to musím předvést v Evropě.“

Hřmotný hokejista koncem roku prý vybíral z nabídek z Ruska, Německa a Finska. Nakonec zvolil až štaci v tápajícím Litvínově.

Bude pro Vervu ve stresujícím boji o extraligovou existenci přínosem?

V NHL nasbíral sedm startů, jenže v aktuální sezoně neodehrál jediný mač a poslední dobou v Torontu šestkrát týdně individuálně trénoval. „Nevím, jestli si lidé uvědomují, jak je těžké se udržovat, zdravě jíst a sám bruslit,“ líčil Aliu. „Ale hokej mi chybí.“

Zhruba v době, kdy se měl rozhodovat nad evropskými variantami, vrcholil v hokejovém zámoří skandál, který právě Aliu podstatně rozdmýchal.

V listopadu zveřejnil na Twitteru deset let starou historku z farmy Chicaga, kde ho vedl kouč Bill Peters. Aliu se tehdy staral o hudbu v kabině a často pouštěl hip hop. „Jednou ale trenér přišel a zařval: Už mám dost těchhle negerských sraček,“ popisoval Aliu pro stanici TSN.

Rasistické urážky od kouče neslyšel poprvé, na Petersovo buranské chování si následně stěžovali i další hokejisté.

Hokejové MeToo

I proto Petersovy neurvalé způsoby prošetřovalo vedení NHL i současný zaměstnavatel z Calgary. Na střídačku Flames se už nevrátil, dostal padáka. A kvůli drsným metodám hrozil i dalším známým zámořským trenérům.

Stala se z toho hokejová aféra připomínající MeToo, ve které nejrůznější postavy šoubyznysu s odstupem let zveřejňovaly vážná nařčení ze sexuálního obtěžování.

Místo hokejových výsledků se spíš řešilo a řeší, co v tvrdé sportovní branži je ještě přípustné či motivující a co naopak ponižující a urážející. „Teď se v lize snad každý bojí něco říct,“ glosoval v nedávném rozhovoru pro MF DNES gólman Calgary David Rittich. „Na druhou stranu rasismus do sportu ani života určitě nepatří.“

Právě Aliu se stal hlavní tváří boje proti rasismu. „A neustoupím ani o krok,“ odhodlaně vyhlásil, než sedl do letadla mířícího do Evropy.

Kvůli skandálu se sešel dokonce s komisařem NHL Garym Bettmanem. Aliu s ním diskutoval o prevenci a vymýcení rasismu. Se špičkami slavné ligy zůstává nadále v kontaktu, hodlá s nimi spolupracovat. Chce podporovat další hokejisty nebo rodiče, kteří měli podobné zkušenosti jako on. Uznávaný časopis The Hockey News novou litvínovskou posilu zařadil dokonce mezi dvacítku nejvlivnějších postav současného hokeje.

Nespavost a pochyby: Co se mnou bude?

Akiu se narodil v Nigérii, vyrůstal v Kyjevě a do Toronta se s rodiči přestěhoval v sedmi letech. „Moje máma byla jediná běloška v africké vesnici. Když jsme se přestěhovali do Evropy, táta byl zase jediný černý ve městě. S mým bratrem, když jsme vyrůstali, jsme toho spoustu zažili,“ líčil o víkendu v Hockey Night in Canada.

V elegantním obleku ve známém hokejovém pořadu vykládal o příkoří, která zažil. „Pokud se má hokej dál rozvíjet a zaujmout menšiny, musíme začít i s tímto tématem,“ pronesl mimo jiné. S urážkami a zesměšňováním se v hokeji Aliu setkával opakovaně.

Akim Aliu v dresu Calgary Flames (2013)

Třeba během vyšetřování „Petersova případu“ se objevila fotka z halloweenského večírku týmu Colorado Eagles, kde v roce 2011 nigerijský rodák působil. Tehdejší kustod Tony Deynzer na něj přišel s afro parukou, začerněným obličejem a v dresu se jmenovkou Dreamer (v překladu Snílek), což je Aliuova dlouholetá přezdívka.

I přes odpor se s kustodem vyfotil. „Bylo to trapné a nejsmutnější bylo, že většina lidí na párty - včetně zaměstnanců klubu - si neuvědomovala, co to pro mě znamená,“ líčil Aliu pro server The Athletic.

Krátce po mejdanu požádal klub o výměnu. Na webu The Athletic zároveň přiznal, že poté trpěl nespavostí, v nemocnici podstoupil řadu testů. Pochyboval. „Bylo mi dvaadvacet a tloukl jsem hlavou o zeď. Co budu dělat, když nebudu hrát hokej? Nemám vzdělání,“ svěřoval se Akiu. „Ale mám skvělou rodinu, která mě vždy podpořila a těžké období jsem překonal.“

Útočník. Obránce. Univerzál

Nenechte se zmást. I potom jeho hokejový životopis připomíná putování dobrodruha. Akiu vyzkoušel zámořské soutěže OHL, AHL nebo ECHL. Připsal si i starty v KHL, na Slovensku nebo ve švédských soutěžích.

V NHL zvládl sedm zápasů, jenže to nastupoval spíš jako útočník. I to dokresluje jeho nevšední příběh. Do Litvínova ho angažovali jako ofenzivního obránce, který má podporovat jalovou ofenzivu.

„Akim je urostlý hráč s výborným čtením hry a na svojí výšku i výborným bruslením,“ uvedl pro klubový web Jiří Šlégr, generální manažer Litvínova. Za Vervu hraje od prosince už kolumbijský rodák se švédským pasem Edwin Hedberg. Teď do hokejové bašty přijede další cizinec.

Verva je v extralize předposlední před Pardubicemi jen díky lepšímu skóre. Byť má odehrané o dva duely méně, nachází se v přetěžké situaci. Dynamo nově pohání peníze miliardáře Petra Dědka, který už přilákal exreprezentanta Michala Vondrku.

Dvanácté Vítkovice v úterním mači proti Liberci představily nové akvizice - exbrněnského centra Hrušku a exhradeckého zadáka Rosandiče.

Litvínov v pátek vytasí reprezentačního beka Moravčíka a chlapíka s nigerijsko-ukrajinskými předky, který bojuje proti rasismu.

Teď bude bojovat i o extraligové body.