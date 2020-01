Toho Jágra musíš dát! Mrzutý Kanaďan načal v Kladně nečekaný závod

Chápejte, ohromný bek Brady Austin a Jaromír Jágr jsou spoluhráči, ale v zámoří vidí jediné - jejich Brady má víc bodů než jeden z nejlepších útočníků hokejové historie.

„Kamarádi z toho mají hroznou srandu a strejda si to vyloženě užívá. Ten mi pořád říká, že prostě musím vydržet a být lepší!“ poví 26letý obr.

Austin vládne Ligové statistiky obránců: 1. Austin, 38 zápasů, 28 bodů



2. Gernát (Třinec), 35 z., 25 b.

3. Košťálek (Sparta), 36 z., 23 b.

4. Pavelka (Litvínov, 35 z., 23 b.

5. Šmíd (Libere), 37 z., 22 b. Kladenské statistiky hráčů:

1. Austin, 38 z., 28 b.

2. Jágr, 24 z., 20 b.

3. Stach, 36 z., 20 b.

4. Zikmund, 37 z., 19 b.

5. Strnad, 38 z., 18 b.

„I když je trochu divný, že je zároveň spoluhráč i majitel klubu, to jsem nikde nezažil, tak americký humor chápe a v šatně vtipkujeme, takže myslím, že by tuhle srandu taky pochopil,“ dodá.

Nová ligová tvář ovšem poráží konkurenty v obraně napříč všemi týmy, nepřevyšuje jen kladenské spoluhráče.

A to mohl čekat jen málokdo. Po letech v zámořských juniorkách po boku současného sparťana Davida Tomáška nebo aktuálních borců NHL Maxe Domiho, Boa Horvata či Chrise Tierneyho a pětizápasové zkoušce za Buffalo Sabres odešel na rok do Dánska. Z něj v létě zamířil do Kladna původně tvrdit muziku jako čistý obranář.

Jenže stokilový pořízek v Česku pookřál, za extraligového nováčka řídí přesilové hry, na ledě tráví zaručeně nejvíc času (přes 25 minut) a rád se chlubí střelbou.

Nejtvrdší v týmu? „Myslím, že určitě,“ pousměje se.



Není se čemu divit, vážně. Když Austinovi podáte ruku, jako byste si třásli s medvědem. „I to je důvod, proč se mi daří. Na podzim mě tu nikdo neznal. Potřeboval jsem získat trochu respektu, tak jsem se na fyzickou hru hodně soustředil. Přijel jsem i dřív v létě, abych na sobě dřel, a v takovém případě odměna vždycky přijde,“ říká.



Život v Evropě mu čas od času zpříjemňuje i maminka. Do Česka za ním přiletěla poprvé na podzim a teď znovu. V úterý v mrazu neúnavně fotila veřejné bruslení na kladenském náměstí se synovou účastí a snažila se ho přimět k úsměvu, když ho obklopily děti. „Jenže on je trochu mrzout, no...“ pokrčí rameny energická paní.

Jak moc se Austin usmívá, to na ledě nerozhoduje. Tam patří k nejvýraznějším osobnostem, i proto můžou v Kladně dál bojovat o play off a v Kanadě sledovat, jestli jejich favorit toho Jágra překoná.