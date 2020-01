Rytíř volá SOS. Kladenští se začínají bát o setrvání v extralize

Ještě před pár dny se zdálo, že se takové starosti kladenského nováčka týkat nebudou, jenže tabulka se najednou nebezpečně mění.

Zatímco další ohrožené celky Litvínova, Pardubic i Vítkovic čile obchodují na hráčském trhu a v posledních kolech vydatně bodují, Kladno neposiluje a prohrává. Za poslední čtyři zápasy ani ťuk. Prohra, prohra, prohra a prohra, nulový přírůstek.

Bezpečný patnáctibodový polštář před spodkem žebříčku se smrskl o polovinu a kladenský Rytíř rázem volá: SOS.

I když šéf klubu Jaromír Jágr zůstává navenek v klidu. „Je to jednoduché. Buď ukážeme, že na to máme a extraligu si zasloužíme. Anebo na to nemáme a spadneme.“

Starty do zápasů nevycházejí

Jágrův zkroušený výraz po posledních ztracených bitvách ale jasně dokládá jeho opravdové rozpoložení. Třeba poslední střetnutí v Hradci Králové v úloze hráče ani nedokončil, za rozhodnutého stavu šetřil síly.

Předtím než odešel do kabiny, hleděl se svěšenou hlavou kamsi do prázdna.

„To, že člověk má nějaký náskok v půlce sezony, ještě nic neznamená. Někdo má lepší začátky, někdo střední pasáž, jiný konce,“ zamyslel se nejslavnější extraligový hokejista. „Beru věci, jak přicházejí. Sezona má 52 kol, když si to uhrajeme, zasloužíme si to hrát. Když ne, tak je to naše chyba. Všichni se budeme snažit dělat pro to maximum,“ slíbil Jágr.

Lednový výraz Rytířů nabídl dva rozdílné poločasy. Parádní výhry nad Libercem, Spartou a Kometou vystřídal obrat s výrazně negativní bilancí.

Kladno v pokažených zápasech většinou doplatilo na mizerné začátky. „Myslím si, že je to tíhou zodpovědnosti. Hráči se bojí hrát za stavu 0:0, jinak si to nedokážu vysvětlit. Jakmile prohráváme, nemáme co ztratit, tak najednou jde strach stranou, začneme hrát. Možná je to tím, že soupeř už má navrch a stahuje se. Těžko říct,“ přemítal Jágr po porážce 1:2 s Třincem.

Bylo to potřetí za sebou, co Středočeši nabrali rozhodující manko hned v první periodě.

O dva dny později vyrazili za dalším mačem do Hradce a na konci úvodní dvacetiminutovky opět prohrávali. „Ale herně jsme ztráceli po většinu souboje,“ přiznal kladenský kouč David Čermák. „V poslední době se nám vůbec nedaří. Jen v části druhé třetiny jsme se dostali do tlaku a měli jsme nějaké šance, ale bohužel jsme nedali gól. Jakmile Hradec zvýšil na 3:0, tak bylo rozhodnuto,“ hodnotil Čermák porážku 1:4.

Soupeři vytahují statisíce

Zatímco soupeři v posledních dnech nastrkali statisícové částky do angažování posil last minute, Kladno naopak oslabilo.

Přišlo o útočníka Jakuba Valského, jehož si z hostování stáhl Liberec. Do dnešního domácího utkání proti Karlovým Varům už Rytíři nastoupí bez svého odchovance.

Přitom potřebují nutně bodovat, aby mužstvo před rozhodující fází sezony dostalo lepší náladu.

„Musíme to zvládnout,“ nabádá Jágr, který kromě rivalů stále bojuje i se zdravotními problémy. „Pořád mám problémy s třísly, ale hrozně moc mi pomáhá Petr Vampola. On je hráč, který táhne lajnu, dokáže puky zavést. Mně to hrozně moc usnadňuje. Klobouk dolů před ním,“ pochválil kolegu.

Páteční duel Kladna s Karlovými Vary začíná v 18 hodin.