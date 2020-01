Irgl na odchodu do Vítkovic. Chci pomoct se záchranou, vzkazuje

„Končí přestupní termín a nevím, jak to dopadne. Záleží na majitelích, jestli se dohodnou,“ vyprávěl autor 14 sezonních branek pohnutě, oči se mu při tom leskly. Tohle rozhodnutí se nedělalo snadno.

Takže to byl poslední zápas za Olomouc?

Není to v mých rukách, je to věc manažerů, jak se dohodnou.

Vítkovicím jste kývl?

Jo. Volal mi majitel klubu Aleš Pavlík, jak bych se na to díval. Říkám mu: Aldo, já jsem hráč Olomouce, jestli se domluvíš, rád pomůžu. Na druhou stranu tady to se opouští strašně těžko. Opravdu to ve mně zanechalo stopu. Alešovi jsem dal svolení, že když to vyřídí, Vítkovicím pomůžu.

Je větší motivace pomoct klubu, kde jste s hokejem začínal k záchraně extraligy, než Olomouci v play off?

Nevím, jak to postavit. Ve Vítkovicích jsem vyrostl, takže mi to není lhostejné, ale tady to mám hodně rád.

Cítíte vůči Vítkovicím nějaký dluh, že vás vychovaly a teď jim to můžete vrátit?

Když to řeknu upřímně, nepřál bych si, aby Vítkovice spadly, to určitě ne.

Byla podmínka vaše odchodu, že musela Olomouc vyhrát?

To asi ano. Hráli jsme od začátku dobře. Zápas jsme měli více méně pod kontrolou. Zasloužili jsme si vyhrát. Celkově jsme zápas zvládli. Pořád je do konce devět zápasů. To je spousta bodů. Každý bod je dobrej. A já sám teď vážně nevím, jak to se mnou dopadne.

O moc hezčí rozlučku jste mít nemohl.

Jak jsem řekl. Opravdu je těžké tady to opouštět.

Trefil jste se krásnou střelou z kruhu od tyče.

Bylo to štěstí, ale Ondrušek mi to dal ideálně. Jelo to pomalu, mohl jsem se na puk soustředit.

Pohled trenéra a šéfa Olomouce Jana Tomajka „Bylo by to oslabení, ale v tuhle chvíli bych to nekomentoval. Mohu jen říct, že odchod Olesze není ve hře.“

Před třetím gólem jste mohl zakončovat do prázdné branky, ale ještě jste nehrál Kolouchovi. Chtěl jste hattrick Gordieho Howea?

Chtěl jsem střílet, pak jsem viděl Kolouška. Ale že bych se chtěl i rvát? Někdy to přijde, ale není to má práce.

Čím vás tedy Kubiš tak vytočil?

Já jsem Kubiho nejdřív pustil, on si mě otočil, já jsem spadl, sundal mi helmu. To mě zase jako chytlo, tak jsem vyskočil já na něho, když mě pustil. Známe se, myslím, že bychom se víc neprali.