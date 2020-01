Podruhé přijíždí Jágr. Ale gól může dát kdokoli, varuje hradecký Jergl

„Hrát proti Jardovi je motivací pro každého hokejistu, nejen mladého, přece jenom je to česká hokejová legenda. Na druhé straně stejný hráč jako všichni ostatní,“ řekl k tomu útočník hradeckého Mountfieldu Aleš Jergl, „z Kladna nám může dát gól kdokoli, takže to není tak, že bychom se zaměřili jen na Jardu, mají spoustu dalších hráčů, kteří dokážou zápas rozhodnout.“

Výchozí situace pro úterní zápas je příznivější pro zatím devátý Mountfield, který má v tabulce o sedm bodů více než jedenácté Kladno, jemuž patří první příčka mimo předkolo play off.

Jenomže případná porážka v základní hrací době by mu soupeře nepříjemně přiblížila. „Víme, jaká je tabulka a zápasy jsou pro nás poslední dobou hodně důležité. Neřekl bych, že to bude jiné utkání o víc bodů, nebo jak se to říká, ale je to strašně důležité,“ sdělil další hradecký útočník Michal Dragoun.

Ani jeden tým neprochází právě nejspokojenějším obdobím. Hradci se v neděli nepovedl zápas na ledě vedoucího Liberce, kde prohrál 1:5, Kladno nebodovalo dokonce už třikrát za sebou a na sestupovou pozici má nováček náskok deseti bodů.

„Teď sice hrajeme proti silnému Hradci, ale každý zápas je hratelný. Musíme se vyvarovat špatných začátků a něco už získat,“ podotkl hrající majitel kladenského klubu Jaromír Jágr.

Úterní utkání, které otevře poslední čtvrtinu základní části extraligy, začne v Hradci Králové v 18 hodin. Bude prvním ze tří pro Mountfield v tomto týdnu, v pátek se vypraví do Plzně a v neděli se v Hradci odehraje derby s Pardubicemi, poslední v této sezoně.