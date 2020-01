Když do Jágra narazí prcek jako já, jede dál, zjistil Klíma junior

Po vysoké porážce 1:5 v Liberci se Mountfield potřeboval znovu nakopnout, což se mu proti Jágrově Kladnu v pohodě podařilo. Hradec svého soupeře jednoznačně přehrál a v tabulce mu odskočil na rozdíl 10 bodů, což je na 11. místo, první nepostupové do vyřazovacích bojů, luxusní náskok.

Jednou z klíčových postav večera byl Čechoameričan ve službách Hradce Kevin Klíma. Hbitý útočník byl u všeho důležitého, navíc sám vstřelil gól na 2:0, který odpor Středočechů zlomil. „Asi to byl zlomový okamžik utkání. Poté už jsme měli utkání více pod kontrolou,“ řekl ke svému gólu Klíma.

Jak jste vaši gólovou situaci viděl vy?

Chajda (Matěj Chalupa) zastavil puk u mantinelu, já byl volný, tak jsme se na sebe podívali a už jsem věděl, že mi to dá. Já tam byl úplně sám a šanci jsem proměnil.

Co utkání rozhodlo?

Hráli jsme dobře jako celý tým. Měli jsme výborný pohyb, což bylo klíčem k úspěchu.

Před utkáním s Kladnem jste prohráli v Liberci 1:5, takový zápas jste teď asi potřebovali?

Nebyl čas nad tím přemýšlet, když hrajeme takhle rychle za sebou, musíme to rychle hodit za hlavu a připravit se na další zápas.

Výhra nad Kladnem vám v tabulce výrazně pomohla. Sledujete ji před blížícím se závěrem základní části?

To víš, že sledujeme. Ale hlavní je, že se musíme soustředit na naši hru.

Ale přece jen Kladno se snaží poprat o desítku.

Byla to hodně důležitá hra. Je dobře, že jsme vyhráli a vzali ty tři body.

V sestavě soupeře nechyběl hvězdný Jaromír Jágr, jaké je to proti němu si zahrát?

Je to legenda. Když je na ledě, tak to vidíš. Je starej, má 47 let, ale furt je to hokejista jako svině. Musíš si na něj dávat pořád pozor.

Máte z něj u mantinelu nějaký větší respekt, že si říkáte, je to Jarda, nepůjdu do něj tak tvrdě?

Je jasný, že když má puk a já prcek do něj vlítnu, tak mě odstrčí jednou rukou a jede dál.

I kvůli němu přišlo přes 6 000 diváků, v takové atmosféře se hraje dobře, že?

Je to velká paráda, když přijde tolik lidí, kteří nám fandí. My je slyšíme a vážíme si jejich podpory.

V Liberci i teď byla k vidění bitka, začíná to být vyhecovanější?

Je vidět, že konec se blíží a styl se začíná přibližovat play off.

V pátek hrajete v Plzni, v neděli doma hostíte v derby Pardubice a v úterý přijde na řadu finále Ligy mistrů s Frölundou.

My se na to musíme hlavně dobře připravit. Pořádně zregenerovat a jít den za dnem, ostatní přijde samo.