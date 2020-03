Klíma opustil Spartu, novou smlouvu podepsal v Hradci Králové

„Kevin nás během svého působení v našem týmu přesvědčil, že je to výborný hráč s velkým potenciálem do budoucna. Výborně zapadl do týmu, a jelikož i on měl zájem na dalším působení v Hradci, byla naše domluva na dlouhodobém kontraktu velmi rychlá,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček na klubovém webu.

Klíma, americký útočník s českými kořeny, přišel do Hradce Králové v říjnu a odehrál za Východočechy 43 zápasů, ve kterých vstřelil 11 branek a přidal šest asistencí.

Syn bývalého vynikajícího československého útočníka Petra Klímy hrál extraligu i za Chomutov. Rodák z Tampy v české nejvyšší soutěži doposud odehrál 76 utkání s bilancí 14 gólů a 13 asistencí.