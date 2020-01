Kouč Hlinka bez reklam. Na dresech se objeví i další hokejové legendy

Hokej

Další 1 fotografie v galerii Hokejové kluby nastoupí ve speciálních dresech bez reklam a s podobiznami legend v rámci charitativního projektu a při příležitosti výročí narození Ivana Hlinky. | foto: ČTK

dnes 14:27

Na konci ledna to bude sedmdesát let, co se narodil Ivan Hlinka, jedna z největších osobností českého hokeje a trenér zlatého výběru z Nagana. Hokejový svaz se rozhodl výročí připomenout. Pětatřicet týmů vyjede na led ve speciálních dresech bez reklam a s podobiznami Hlinky a dalších klubových legend.

Pro extraligové týmy platí kvůli omezením partnerů a sponzorů přísnější pravidla, proto ve speciálních dresech bez reklam odehrají pouze první třetinu zápasů 40. kola. Vítkovice přidají i duel se Zlínem v úterý 28. ledna kvůli domácímu prostředí. „To je standardní postup, kluby a partneři se na tom shodli a na odprezentování to stačí,“ tvrdí ředitel extraligy Josef Řezníček. Dodal, že si myslí, že jednání probíhala bez finančních kompenzací pro partnery, jejichž loga na pár minut zmizí. Charitativního projektu „Legenda legendám“ se účastní všech čtrnáct celků extraligy a další z první, druhé i univerzitní ligy. Čí podobizny si kluby vybraly? Havířov zvolil Davida Pastrňáka, Liberec Jaroslava Nedvěda, Mladá Boleslav Jiřího Hrdinu, Kometa Vlastimila Bubníka, Třinec Radka Bonka, Sparta Jiřího Holečka nebo Kladno Eduarda Nováka. Kompletní seznam najdete na konci textu. „Přemýšleli jsme, jak jeho výročí co nejdůstojněji uctít,“ řekla vdova Liběna Hlinková. „Ivan by za to byl asi rád. Já si ho připomínám často, nechal ve mně takovou stopu, že vzpomínám i při běžných činnostech.“

Všechny speciální dresy se následně vydraží, přičemž peníze poputují na konto Nadačního fondu Ivana Hlinky, který podporuje bývalé i současné hokejisty v tíživé situaci. Vyvolávací cena jednoho dresu je 1070 korun. Tipsport extraliga (Twitter) @telhcz V 11:00 odstartovala tisková konference k druhému ročníku akce Legenda pomáhá! Online přenos ➡️https://t.co/yxSbJqZ3Bs https://t.co/Uu4tr27Fuh odpovědětretweetoblíbit Československý útočník a později úspěšný trenér se narodil 26. ledna 1950 a zemřel po autonehodě u Karlových Varů 16. srpna 2004, zpráva tehdy zasáhla lidi i mimo hokejové prostředí. „Odešel kamarád a skvělý spoluhráč. Je to šok,“ uvedl tehdy Jaroslav Holík. „Polévá mě studený pot,“ řekl zase fotbalový trenér Karel Brückner. „Umřel nám hokejový táta, je těžké k tomu něco víc říct,“ smutnil Jiří Šlégr. Redakce iDNES.cz před 16 lety napsala: „Snad žádná jiná osobnost sportu nebyla tak široce a bez výhrad uznávaná veřejností.“ Legendy na dresech Extraliga:

Liberec - Jaroslav Nedvěd, Mladá Boleslav - Jiří Hrdina, Pardubice - Vladimír Martinec, Karlovy Vary - František Potužák, Kometa Brno - Vlastimil Bubník, Třinec - Radek Bonk, Olomouc - Karel Dub, Sparta - Jiří Holeček, Plzeň - Vladimír Bednář, Litvínov - Arnold Kadlec, Vítkovice - Miroslav Vlach, Hradec Králové - Miroslav Řehák, Zlín - Karel Rachůnek, Kladno - Eduard Novák První liga:

Havířov - David Pastrňák, Jihlava - Jaroslav Holík, Frýdek - Místek - Pavel Kubina, Poruba - Roman Polák, Č. Budějovice - Antonín Španinger, Sokolov - Václav Vyskočil, Benátky - Bohumil Bartoň, Slavia - Petr Kadlec, Ústí n. Labem - Jaroslav Roubík, Litoměřice - Martin Škoula, Chomutov - Josef Volák, Přerov - Vojtěch Burian, Prostějov - Jaroslav Palatý, Třebíč - Vladimír Bouzek, Kadaň - Petr Klíma, Vsetín - Josef Ryžov Druhá liga:

Písek - Stanislav Neckář, Příbram - Jaroslav Minařík, Vrchlabí - Jaroslav Nič, Kolín - Jan Gusta Havel Univerzitní liga:

Cavaliers Brno - Svatopluk Číhal