Pryč z komunismu. Pendloval po NHL, pak málem ochrnul, teď válí v Česku

dnes 0:00

Jeho životní pouť je snad ještě působivější než to, co od Nového roku předvádí na českých zimácích. Wojtek Wolski se narodil v Polsku. Už jako malý ale s rodiči prchl do Toronta, kde z něj vyrostl špičkový hokejista. Hrál v NHL, kde vyzkoušel šest klubů. Vyhrál Kontinentální ligu, ale v Rusku také málem ochrnul.