Trejd roku. Hvězdu nepustili do zápasů, aby se drahé zboží nepoškodilo

V pátek večer ještě vynikající útočník Taylor Hall naskočil na rozbruslení týmu New Jersey Devils před zápasem v Coloradu, načež mu šéfové oznámili, že hrát nebude.

Pochopil, že jeho působení v Devils v podstatě skončilo. Že ho záhy pošlou jinam, jak si ostatně sám přál. Že zkoumají nabídky z mnoha klubů. A že nechtějí, aby se jim cenné „zboží“ poškodilo, což by důležitý obchod zhatilo.

Osmadvacetileté křídlo vynechalo i nedělní mač v Arizoně, shodou okolností sledovalo překvapivé vítězství svého (takřka) bývalého týmu nad tím budoucím 2:1.

V pondělí si totiž Devils s Coyotes po horečnatém jednání plácli a dotáhli patrně největší transakci roku 2019 v NHL.

„Vím, jak to v branži chodí, ale čekání mě unavovalo. Byl jsem zdravý, a přece jsem mohl jen přihlížet. Už jsem byl netrpělivý a zvědavý, kam půjdu,“ líčil reportérům svůj nevšední prodloužený víkend.

Hall loni v červnu převzal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče základní části. Tak brzy po zisku nejprestižnější individuální ceny v soutěži byl naposledy vyměněn legendární Mark Messier. V říjnu 1991 ho šetřící Edmonton Oilers vyexpedovali na Manhattan do New York Rangers.

Taky kanadský rychlík Hall se stěhuje zatraceně daleko. Ze severovýchodu USA napříč kontinentem na jihozápad až do pouštního státu hraničícího s Mexikem.

Obrovský skok udělal rovněž v tabulkách NHL. Z posledního místa Metropolitní divize se přemístil na špičku Pacifické divize. Z mužstva, které už se smiřuje s neúspěchem v této sezoně, do rozjetého mančaftu, v němž se s vírou mluví o útoku na Stanley Cup.

„Je skvělé, že jsem najednou první,“ citovala jej stránka NHL.com. „Všichni hokejisti vám potvrdí, že největší zábava přichází s blížícím se play off.“

Jednička draftu 2010 a dvojnásobný mistr světa sice v zámoří patří mezi uznávané kapacity, jenže v Edmontonu a New Jersey dosud do vyřazovacích bojů nakoukl jenom jednou, loni na jaře s Devils. „Z těch pěti zápasů si pamatuju každou maličkost, měly úžasný náboj a představují nejkrásnější chvíle mé kariéry v NHL,“ tvrdí.

Teď by šikovný kanonýr tuze rád rozšířil sbírku svých zážitků z nejvíce vzrušující části sezony. Arizona za něj obětovala tři méně známé mladíky a dva výběry v draftech 2020 a 2021. Svou současnou sestavu vůbec neoslabila, jen ji vyšperkovala o borce se skvělou pověstí.

Hart Trophy získal Hall, sami hokejisté zvolili za nejlepšího McDavida Zpravodajství z června 2018

„Ten chlap dovede sám změnit průběh utkání, má elektrizující schopnosti. Umí se prosadit hbitostí, zručností, střelou... Navíc má na ledě báječný přehled,“ vychvaloval posilu manažer John Chayka.

Coyotes v poslední době v lize nepatřili mezi obávané dravce. V předchozích sedmi ročnících se ani nepodívali do play off.

V červnu ovšem z Pittsburghu přivedli kanonýra Phila Kessela. Vedle protřelých veteránů dozrává parta mladíků, znamenitě chytají gólmani Darcy Kuemper a Antti Raanta.

A nadšení fanoušků, dříve těžce zkroušených sériemi porážek, teď ještě stoupá. Vždyť Hall v sezoně 2017/18 posbíral 93 bodů (39+54).

Pravda, v té následující se potvrdilo, že jej často pronásledují zdravotní trable. Kvůli zraněnému kolenu stihl jen 33 partií. A nepovedl se mu ani letošní podzim, dosud dal pouhých šest gólů.

Taylor Hall v NHL: čísla a zajímavosti 3 kluby poznal. Draftoval ho Edmonton, odkud šel do New Jersey. Teď míří do Arizony.

poznal. Draftoval ho Edmonton, odkud šel do New Jersey. Teď míří do Arizony. 93 bodů je jeho sezonní maximum z ročníku 2017/2018, kdy si jedinkrát zahrál play off. Působil u Devils.

je jeho sezonní maximum z ročníku 2017/2018, kdy si jedinkrát zahrál play off. Působil u Devils. 28 let mu je. Po sezoně vyprší Hallův sedmiletý kontrakt s průměrným ročním výdělkem 6 milionů dolarů.

Po úniku z bídného New Jersey by se ale v Arizoně měl dostat do ráže. Devils se v létě snažili vyztužit mužstvo angažováním Nikity Guseva, P. K. Subbana či Waynea Simmondse. Ukazovali Hallovi, že nehodlají skrblit a prahnou po úspěchu. Doufali, že s nimi prodlouží smlouvu, jež končí 30. června 2020. Po dvou měsících však bylo jasné, že se plány zhroutily.

Padáka dostal kouč John Hynes, rozloučil se Hall. V New Jersey už se zase míří na vzdálenější cíle. Tým s nadějemi na Stanley Cup se nebude budovat okolo Halla, nýbrž kolem junáků Jacka Hughese a Nica Hischiera, kteří teprve spějí k vrcholu své výkonnosti. Otázka je, co bude s klubovou modlou Patrikem Eliášem, jenž se příští rok měl stát členem trenérského štábu. Teď není jasné, co všechno přinese mocná vlna změn.

Hall se s vervou chystal na premiéru v nové uniformě, kterou si odbyl v San Jose. Přihrál v ní na vítězný gól, Arizona vyhrála 3:2.

Má dost času, aby se sžil se spoluhráči, koučem Rickem Tocchetem i prostředím. Žene ho čerstvá motivace. Znamenitými výkony může zvednout svou cenu pro případ, že by se nedohodl na setrvání v Arizoně a v červenci by nabídl své služby zájemcům na volném trhu.

Po bídném období v New Jersey a dnech plných nejistoty může zase dělat to, co umí nejlépe. Hrát hokej. S chutí a čirou radostí.