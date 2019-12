David Kaše a Nosek dali rozdílové góly, Hertlovy dvě trefy nestačily

Po třech venkovních porážkách, z nichž poslední se zrodila po vysokém skóre 3:7 od Winnipegu, se hokejisté Philadelphie úspěšně vrátili do domácího prostředí, když zdolali 4:1 Anaheim.

Flyers se představili ve Wells Fargo Center poprvé od zveřejnění informace o zdravotním stavu Oskara Lindbloma. Teprve 23letému útočníkovi byl diagnostikován Ewingův sarkom, rakovinový nádor, který vzniká v kostech nebo v tkáních okolo nich. Švédský talent nastoupil léčbu a přijde tak o zbytek sezony, své spoluhráče ale přišel před zápasem povzbudit do kabiny.

Zvýšená motivace se zřejmě dostavila. První hvězdou utkání byl zvolen brankář Flyers Carter Hart, jenž lapil 40 z 41 střel hostů. Druhé ocenění pak bral nováček David Kaše (10:56, 1+0, +2, 1 střela), jenž ve svém čtvrtém startu kariéry vstřelil svou premiérovou branku a navíc jí rozhodl o výhře.

Běžela 25. minuta, když v souboji s týmem svého staršího bratra Ondřeje Kašeho (15:54, -2, 6 střel) dokázal před bránou tečovat střelu Travise Sanheima. Philadelphia šla do průběžného vedení 2:0, které v 37. minutě snižoval Rickard Rakell.

Další gól již ale pozorný Hart za svá záda nepustil a tak právě premiérový zásah Kašeho byl nakonec tím rozdílovým, když úspěch domácích v závěru ještě podtrhli Jakub Voráček (14:48, 1+0, +2, 2 střely) a Sean Couturier. Prvně jmenovaný český útočník své sedmé trefy docílil střelou z pravého kruhu poté, co na sebe vzal odpovědnost při přečíslení 2 na 1 a ukončil tak své devítizápasové čekání na gól.

Ještě déle, než Voráček z Philadelphie, čekal na další vstřelený gól Tomáš Nosek (10:55, 1+0, +1, 1 střela). Centr čtvrté formace Vegas se po třináctizápasové odmlce prosadil v úterý proti Minnesotě a rozdílovou akcí tak zařídil výhru 3:2.

V 47. minutě obrana Wild jeho první pokus zblokovala, Nosek ale pokračoval v akci a z levého kruhu přes bránícího hráče zkusil štěstí ještě jednou. Tentokrát puk zapadl přesně do vzdálenějšího horního rohu brány Alexe Stalocka. Svou pátou trefou sezony zvýšil průběžný stav na 3:1. Poslední slovo ale patřilo hostujícímu Zachu Parisemu, jenž v čase 58:45 stanovil konečnou podobu skóre.

Golden Knights tak od svého vstupu do soutěže v roce 2017 dosáhli v sedmém pokusu na první výhru nad Minnesotou v řádné hrací době. Kromě Noska se o to zasloužili ještě Chandler Stephenson a Shea Theodore. Brankář Marc-Andre Fleury kryl 24 z 26 střel.

Stejně jako nováček Philadelphie David Kaše si post druhé hvězdy v úterý vysloužil i zkušený Tomáš Hertl (17:51, 2+0, +1, 3 střely). Více než to a vstřelené dva góly by však bral úspěch San Jose, které v domácím prostředí podlehlo 2:3 Arizoně. Za hosty úspěšně debutovala čerstvá posila z New Jersey Taylor Hall. Vítěz Hart Trophy z ročníku 2018 asistoval u rozdílové akce obránce Oliver Ekman-Larssona z 58. minuty.

Arizona tak šla v utkání už potřetí do vedení poté, co předchozí dvě trefy vždy dokázal vymazat podobnými akcemi zmiňovaný Hertl. V 18. minutě odpovídal na Carla Söderberga, když pálil přesně z pravého kruhu - 1:1. Podruhé slavil v 34. minutě, na gól Dereka Stepana odpovídal opět ze svého stanoviště na pravém kruhu. Brankář Darcy Kuemper znova nedosáhl na jeho tvrdou a přesnou ránu ke vzdálenější tyči.

Hertl se tak zlepšil na průběžných 14 branek a z Čechů jsou v NHL lepší jen Jakub Vrána z Washingtonu (15 gólů) a suverénně nejlepší kanonýr celé soutěže David Pastrňák (28 gólů) z Bostonu.

