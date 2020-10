Na hokej nemám náladu. Z extraligové hvězdy se v Kanadě stal krasobruslař

„Manželce jsem říkal, že jsem z toho nervóznější než z olympiády,“ řekl 34letý Wolski kanadské televizi CBC, která pořad vysílá.

Nedivte se, v hokeji ho už málo co rozhodí.

V kariéře vyzkoušel pět klubů NHL, hrál i v rodném Polsku, v Rusku se stal šampionem Kontinentální ligy, kde otestoval i exotickou štaci v Číně.

Pryč z komunismu. Pendloval po NHL, pak málem ochrnul, teď válí v Česku Velký lednový rozhovor Wojteka Wolskiho pro iDNES.cz

Počátkem roku impozantně vletěl i do extraligy, ve 13 startech nasbíral 17 (10+7) bodů. V Česku také rozdal pár rozhovorů o emigraci, dětství v uprchlických táborech i dojemné návštěvě babičky, která s rodinou neprchla do zámoří a zůstala v Zabrze.

Deník Sport odhadoval plat zvučné posily na 750 tisíc korun měsíčně. Wolski byl nejštědřeji placeným hokejistou v extralize a při jarním play off to útočník s polskými kořeny a kanadským pasem měl prokázat.

Jenže koronavirus byl proti.

Místo třinecké pouti za obhajobou titulu odcestoval Wolski domů za rodinou do Toronta, kde má ženu a tři malé děti. Spojení polského rodáka s klubem od polských hranic a s nemalou základnou polských fanoušků ale mohlo pokračovat.

Třinecký útočník Wojtek Wolski s jednou z polských fanynek.

„Byl tady spokojený. Jenže podmínky, které byly původně rozjednané, kvůli dané situaci padly,“ přibližuje iDNES.cz třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. „Rozebírali jsme i jinou variantu, kde by odměny byly výrazně nižší. A vypadalo to, že byl i celkem přístupný.“

Jenže covidová nejistota sílila, přelety mezi kontinenty byly na jaře spíš jen pro otrlé, jednání utichla, na hokej prostě nebyla vhodná doba.

„Nechtěl bych úplně probírat detaily,“ naznačí Peterek. „Šlo hlavně o osobní věci, které se týkaly zdravotních problémů v jeho rodině. A ještě ta situace, která ve světě nastala. Wojtek říkal, že nemá náladu na hokej.“

Star Dance. Aneb když kanadské hvězdy tančí na ledě

Už nechtěl opouštět rodinu. I tělo měl řádně zhuntované. Vypadalo to, že sportovní kariéra urostlého, ale technicky zdatného křídla tiše končí. Nasvědčoval tomu i fakt, že jeho jméno byste v nové sezoně nenašli v žádných hokejových statistikách.

Přesto jeho počínání na ledě obdivují stovky tisíc diváků u televizních obrazovek.

Někdejší forvard Colorada, Phoenixu nebo Washingtonu teď nestřílí góly a necvičí se soupeřovými obránci, ale s Meagan Duhamelovou.

„Co jsem viděl záběry, je neskutečný a až mě mrazí, jaké figury s partnerkou předvádí,“ žasne i Peterek.

Wolski kývl na nabídku a stal se jedním z účastníků show zvané Battle of Blades (doslovně přeloženo jako Bitva čepelí), která by se dala nazvat obdobou soutěže Star Dance.

Jen Kanaďané ji pojali trochu jinak.

Účastníci se nerekrutují z řad sportovců, umělců nebo moderátorů. Soutěže, která už má za sebou pět úspěšných řad, se účastní špičkoví hokejisté, hokejistky nebo třeba i rychlobruslaři.

Ti všichni nepředvádějí na parketu klasické tance, ale vystupují na ledě s profesionálními a úspěšnými krasobruslaři. Třeba Wolskiho partnerka Duhamelová má bronz z posledních olympijských her v Jižní Koreji.



Dvojnásobná světová šampionka Meagan Duhamelová, která teď zasvěcuje Wojteka Wolskiho do tajů krasobruslení, a její partner Eric Radford během úspěšné kariéry.

Mimochodem, Wolski není jediným hokejistou, který ještě počátkem roku nastupoval v extralize. Soutěže se účastní i Akim Aliu - zapálený válečník, který před necelým rokem rozpoutal boj za vymýcení rasismu v NHL, se v závěru základní části extraligy mihl v Litvínově.

V Třinci soutěž sledují. Vrátí se Wolski do extraligy?

Kromě nich mohou kanadští diváci obdivovat i dvojnásobné vítěze Stanley Cupu Krise Versteega a Bryana Bickella. „Nečekal jsem, že šaty budou tak těsné,“ divil se bývalý chicagský útočník Bickell.

Tak se baví kanadský hokejový národ.

Battle of Blades odstartoval exhibičními vystoupeními minulý čtvrtek. Teď budou krasobruslařské dvojice předstupovat před odbornou porotu každý týden. Však to znáte ze Star Dance, jen Marek Eben a Zdeněk Chlopčík scházejí...

Kanadská obdoba pořadu má navíc charitativní podtext. Každý z párů reprezentuje organizaci, které může vyhrát 100 tisíc kanadských dolarů. Třeba Wolski bojuje za ontarijskou dětskou nemocnici SickKids.

Vystoupení zkušeného útočníka sledují i v Třinci. A nejen proto, že Wolski naposílal Ocelářům tréninková videa a odkazy na jeho výstupy.

„Bavili jsme se, že pokud by změnil názor a dostal do hokeje zase chuť, určitě se ozve,“ naznačí sportovní ředitel Peterek. „Nechci mluvit za něj, záleží na jeho psychické pohodě, ale získal jsem dojem, že po Novém roce to zase zváží.“

To už snad bude po nejtěžší covidové zkoušce i po krasobruslařské soutěži. A kdo ví, zda pak Wolski graciézními kreacemi nezamotá hlavy i extraligovým bekům.