Zlín zničil Wolski. Výborný hokejista, kývl Žižka po prohře s Třincem

„Nemáme peníze, abychom mohli takové hráče kupovat, takže je musíme jen bránit. Tentokrát jsme to bohužel nezvládli,“ poznamenal asistent trenéra PSG Berani Zlín Martin Hamrlík.

Wolski rozhodl už předchozí třinecký duel v Karlových Varech a nyní řádil ještě víc. Jeho první gól na Zimním stadionu Luďka Čajky byl šťastný, pomohl mu odraz brusle jednoho z domácích obránců. Další trefy ovšem ukázaly jeho přehled. Před druhou přestávkou vrátil vítězným gólem Ocelářům vedení a pak přidal pojistku ve dvojnásobné přesilovce, kdy nemilosrdně zakončil rychlou kombinaci.

„Je jasné, že je to výborný hokejista. Na ledě to bylo znát,“ poznamenal kapitán Zlína Tomáš Žižka.

Zlín před vlastními diváky podlehl Ocelářům i podruhé v sezoně, přitom nepodal špatný výkon. Doplatil ale na spoustu vyloučení. Do utkání šel v dobré pohodě. Série čtyř domácích výher v řadě jej katapultovala na osmou příčku daleko od posledních Pardubic.

Také začátek Beranům vyšel, už ve 3. minutě se v pádu prosadil Žižka.

Třinec, který přelom roku strávil ve Švýcarsku na Spenglerově poháru, stačil ještě do přestávky vyrovnat a po ní skóre otočil. Po pouhých 42 vteřinách srovnal Honejsek a zdálo se, že Berani by proti mistru mohli bodovat. Jenže za nerozhodného stavu nevyužili obrovské šance Řezníček s Hermanem a po chvíli promarnili brejk tři na jednoho. Okál zbytečně volil střelu. „Tam se to lámalo. Zápas jsme mohli strhnout na svou stranu,“ uvědomuje si Žižka.

Třinec tyto kritické chvíle přestál a trestal. Využil toho, že domácí byli rozhozeni po kontroverzních verdiktech rozhodčích a dvougólový náskok už nepustil. „Bylo to emotivní a nezvládli jsme to,“ podotkl Žižka. „Stálo nás to jeden dva góly a o to jsme byli v zápase kratší,“ dodal.

„Bod jsme si zasloužili. Jestli budeme v takových výkonech pokračovat, získáme je jinde,“ věří Hamrlík. „Můžu jen poděkovat týmu a taky fanouškům, kteří nás podporovali dlouho po skončení utkání.“