ONLINE: Jágr je zpět, Kladno bojuje na ledě Sparty. Kometu čeká Liberec

Návrat do hry je pro Jaromíra Jágra v utkání se Spartou symbolický. Právě v souboji s pražským celkem 29. listopadu utrpěl 47letý útočník zranění přitahovačů a od té doby do dění na ledě nezasáhl. Až v lednu se dal Jágr znovu do kupy, takže se zaplněná O 2 aréna dočká své hlavní atrakce.

Na vedoucí Spartu se může bodově dotáhnout druhý Liberec, který má navíc odehráno o čtyři zápasy méně. Bílí Tygři chtějí proti Kometě potvrdit skvělou domácí formu, vždyť na svém stadionu neprohráli od konce října.

Daří se také Plzni, jež touží přidat pátou výhru v řadě. Šanci na to má slušnou, jelikož jejím nedělním protivníkem jsou trápící se poslední Pardubice. Hradec válí v Lize mistrů a poslední dobou to začíná šlapat i v domácí soutěži, byť poslední klání s Boleslaví ztratili Východočeši v prodloužení. Chuť si teď mohou spravit v domácí bitvě s Karlovými Vary.

Litvínov by rád ukončil čtyřzápasovou sérii porážek, soupeř ze Zlína je však od prosince ve formě. Po Novém roce se naopak nedaří Olomouci, kterou čeká těžký úkol na ledě Třince. Oceláři těží z přínosu čerstvé posily, útočník Wojtek Wolski posbíral ve dvou utkáních šest bodů (4+2).

Mladá Boleslav porazila v sobotní předehrávce Vítkovice 6:3.

Tabulka před nedělním kolem: