Povzbuzení pro odvetu, těší hradeckého kouče jasná výhra na Vary

Ještě necelých deset minut před koncem zápasu vedli hokejisté hradeckého Mountfieldu nad Mladou Boleslaví 2:0. Výhru ale v pátek neslavili, nejprve nechali soupeře vyrovnat a pak inkasovali třetí gól i v prodloužení.

Byla to ale jediná kaňka na hradecké hokejové bilanci minulého týdne. Ta totiž vedle již zmíněné porážky s Mladou Boleslaví přinesla úterní výhru 3:1 v úvodním semifinále Ligy mistrů ve švédském Stockholmu nad tamním Djurgardenem a pak také včerejší extraligovou výhru nad Karlovými Vary.

Ta byla hodně důležitá, před zítřejší odvetou v Lize mistrů totiž hradeckým borcům vylepšila v pátek pošramocené sebevědomí.

„Je to pro nás hodně důležité povzbuzení, určitě nám to po pátku pomohlo. Kluci tentokrát hráli proti Karlovým Varům výborně,“ konstatoval jeden z dvojice hlavních trenérů hradeckého mužstva Tomáš Martinec.

To se o pátku říct nedalo, i když až do zmíněné poslední desetiminutovky tým vedl. „Myslím si, že jsme zase tak dobře nehráli a z velkého minima jsme vytěžili maximum. Za takového stavu to prostě musíme nějak dohrát do vítězného konce. Zdálo se mi, že od druhé třetiny nám moc nešly nohy. Nevím, jestli jsme ještě seděli v letadle,“ řekl k pátečnímu zápasu druhý hlavní trenér Vladimír Růžička.

V neděli ale Hradec žádnou pochybnost nedopustil. Na začátku sice chvíli tápal, ale pak mu pomohly dva góly vstřelené brzy za sebou, když na ten druhý střelci Cingelovi přihrál brankář Mazanec, jinak opět spolehlivý při své hlavní práci, k níž přidal i gólovou nahrávku a nemusela být jediná. „Nijak to netrénujeme, ale mám rychlou rozehrávku rád,“ uvedl hradecký gólman.

Mountfield se dvěma góly uklidnil a pak už bylo jen málo chvil, kdy se dalo o jeho výhře pochybovat- Zvlášť, když ve druhé části hry své vedení o gól zvýraznil a v poslední už dominoval.

„Zápas jsme po většinu času kontrolovali,“ potěšilo Martince i vzhledem k zítřejší odvetě semifinále Ligy mistrů, „čeká nás hodně důležitý zápas.“