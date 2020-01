Odchodil jsem to, zvykám si na bolest, přiznal Jágr. Sparťany umlčel

Kladno uspělo na ledě dosavadního lídra 8:4, vlastně zařídilo, že Sparta spadla na druhé místo. A tak fanoušci při vyhlašování nejlepšího kladenského hráče Jágra vypískali. Ten den už podruhé.

První nevole přišla v průběhu zápasu, sparťanský kotel roztáhl transparent, na němž Jágra kritizoval, že chce (nejspíš) uzavřít extraligu. Podle pražských příznivců by z toho měl profit hlavně on. „Věříme, že si našeho protestu všimne a zamyslí se nad stupidními důsledky,“ napsal fanouškovský účet Sparty na sociálních sítích v sobotu.

Transparent fanoušků Sparty namířený proti Jaromíru Jágrovi.

Jágr odpověděl po svém - dvěma góly a dvěma asistencemi pomohl k obratu z 2:4 na 8:4. Sportovní výkon zapůsobil tak, že v hale po celý zbytek duelu zavládla ponurá atmosféra. „Jako v kostele,“ vysmál se kladenský sektor v průběhu druhé třetiny místním. Návštěva přitom přesáhla čtrnáct tisíc lidí.

Trenér Čermák: Jágr umí David Čermák hodnotí přesilovky „Přesilové hry nás potěšily. V sezoně se moc nedaří, v pátek byly špatné a rozhodlo to, že jsme prohráli. Teď v nich padly góly. Samozřejmě velkým faktorem je Jágr. On do zápasu šel s tím, že chce pomoct právě v nich. Že by na led ani tolik nechodil. Všichni vidí, že umí. Podrží puk, ten útok je hned klidnější.“

Jaromíre, nemrzí vás reakce publika?

Heleďte, já řekl svůj názor. Neznamená to, že je správný, ale stojím si za ním. Upozornil jsem na financování sportu, i náš nejpopulárnější sport - hokej - má problém, co ostatní sporty? Víc se k tomu vracet nechci. Jak to dopadne, je víceméně jedno. Vidím, že jak někdo řekne, co změnit, není to populární. Ale s tím se dá počítat. Spousta lidí by o něco přišla, jiní získají. Ti, co získají, mlčí, ti druzí křičí. Ale to je normální. Já si svoje řekl, ať si každý dělá, co chce.

Vaši fanoušci byli slyšet, že?

Hodně. Ta rivalita tu vždy byla. Ne teda posledních pět let, my byli o patro níž, ale vzpomínám si, že to bylo vždy vyhecovaný. I na Kladně se na Spartu vždy vyprodá. Lidi se na Spartu těší.

Jak se cítíte? Měl jste zraněná třísla.

Tohle zranění jsem nikdy neměl, trochu s tím šlo trénovat, ale ne moc. Spíš jsem se soustředil na střelu a čekal jsem, než budu moct nastoupit.

Bolelo to?

Nedostal jsem se do žádné takové situace, nechodil jsem k mantinelu, rychle jsem nebruslil. Já to tam odchodil. Potřebovali jsme jen doplnit sestavu, jinak bych hrát nešel.

Jaromír Jágr (vpravo) se raduje z kladenského gólu v utkání proti Spartě.

Opravdu jste to odchodil?

Já „jen chodím“ v zápasech posledních deset let. Profesor Kolář mě upozorňoval, že to bude bolet. Je tam jizva. Zahojená, takže to je jen v hlavě. Zvyknout si na bolest a třísla posílit.

Návrat na led se podařil, ne?

Rozhodly přesilovky. Byl to zvláštní zápas nahoru dolu, moc splašený. To není náš styl hry. My moc gólů nedáváme. Díkybohu jsme to zvládli.

Takže to potěší?

Jde o to, že se porazila Sparta, každý bod je zlatý. Moc mužstev tu nevyhrává. Kdykoliv můžeš Spartě body vzít, je to zlaté.

Petr Vampola říkal už v pátek, že právě na přesilovkách byste moc pomohl. Záměr? Tři ze čtyř bodů jste získal v početní výhodě.

Říkal, jo? Já to nečetl. Já hrál proto, že se zranil Hajný. Spíš jsem počítal, že zůstanu jako třináctý hráč, zkusím přesilovky... Šel jsem do první třetiny, snažil se to udýchat a šlo to, tak jsem zůstal. Věřím, že se budu zlepšovat. Uvidíme, co řeknou na výkon trenéři.

Uvědomujete si, že dosud jen Gordie Howe hrál v pěti dekádách? Teď to o sobě můžete také říct.

To je pro mě nová informace. Je pravda, že první zápas jsem odehrál v osmdesátém osmém roce. Utíká to. Pár zápasů, doufám, ještě dám.