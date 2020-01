Sparťan Pech: Jágr je geniální, trestali nás. Nehrajeme dobře

Tušíte, proč Kladno zvládlo utkání otočit?

Neproměnili jsme naše šance, naopak Kladno nás po chybách trestalo. Na rozdíl od nás dalo góly v přesilovkách.

V nich se trefil dvakrát právě Jágr, nejde to bránit?

Víte, že je geniální, ale reagovat se na to dá. Jenže my jsme příliš statičtí, dáváme v oslabení soupeři moc prostoru na nahrávky křížem i střelbu. O tom se musíme pobavit, abychom soupeře honili, odmakali dvacet vteřin, vyhodili a šli střídat.

Prohráli jste po pěti vítězstvích, důvod k panice to není, ne?

Je to varování. Nehrajeme dobře už delší dobu, i když jsme vyhrávali. Není to perfektní, něčím si procházíme. Body sbíráme, to je důležité, teď si musíme promluvit.

Posílil Jágr Kladno opravdu tak moc?

Hm... Je to rozdílový hráč. Není na tom tak rychlostně dobře, ale umí podržet puk, má výborný přehled. Dovedností bych mohl jmenovat nespočet, ale mužstvo nedělá jeden hráč. Oni si dělali, co chtěli.

Zápas nesedl ani brankáři Sedláčkovi, viďte?

Na něj bych to neházel. My musíme být tvrdší v předbrankovém prostoru, nepouštět tam soupeře, aby si Kuba mohl puky najít.