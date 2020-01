Jágr je neskutečný. Bude hrát do padesáti, tvrdí někdejší hokejisté

Robert Kysela

„Zažil jsem s Jardou zápas v O2 arémě při výluce 2004 a byl mimořádný návštěvou. Ten zážitek v paměti zůstane. Podrobnosti toho zápasu si nepamatuju, ale sezonu jako takovou velmi dobře, protože jsem si zahrál s Jardou i v lajně a na přesilovkách. To je něco nezapomenutelného. Navíc to bylo v době jeho vrcholné formy, šest let po Naganu, kdy byl Jarda opravdu top světový hokejista. Na to budu vzpomínat do smrti. Když si vzpomenu, jaké jsem dostával přesné přihrávky... Vždycky mi říkal: Tady se postav, já ti to sem nahraju a střílej. Nestarej se o to, jestli ti nahraju zleva nebo zprava. Prostě tu stůj. Jestli jsem měl jako hráč nějakou devízu, tak to bylo umění dát gól. Jarda měl fantastické věci. Nebyl to jenom zápas na Slavii. Pamatuju si utkání v Třinci, které mi utkvělo v paměti ještě víc. Třinec na konci prohrával o gól a Jarda dvě minuty před koncem vzal puk a normálně s ním jezdil půl minuty, což je v hokeji strašně dlouhá doba. Vůbec nikomu ho nepůjčil. Třinečtí hráči nebyli schopní mu ho sebrat. Celá hala stála a tleskala mu. Prostě nádhera. S takovým hokejistou si zahrát, to je špička. Mám syna, který hraje hokej, a když si spolu prohlížíme záběry z prvních sezon v Pittsburghu, co všechno dokázal s pukem... Chvílemi byl naprosto famózní a neoddělitelný od puku. Na tu sezonu 2004 vzpomínám, protože byla skoro poslední v mé kariéře a zahrát si s Jardou byl zážitek.“

Tomáš Vlasák

„Je úžasné, jak se Jarda dokáže ve svém věku předvést. Jedna věc je motivace ukázat se před plnou arénou, a druhá, že to hlavně umí. Potom je jedno, že měsíc a půl nehrál. Byl to výjimečný hokejista. Na přesilovkách je pořád nebezpečný a když to dostane, je z toho v 90 procentech gól. Jágrovy výkony jsou vzhledem k jeho věku neskutečné. Hlavní je um a chuť hrát. Nemá rodinu, která by ho limitovala, takže opravdu asi do těch padesáti hrát bude. Já zažil stejný zápas v O2 aréně při výluce 2004, tenkrát byly sestavy našlapané a extraliga byla ohromně atraktivní. Na ten zápas přišla rekordní návštěva, bylo to mimořádné. Vždycky je super, když se hraje před plným hledištěm. Atmosféra každého hráče vtáhne a vybičuje k daleko lepšímu výkonu. A platí to pro spoluhráče i protihráče. Nedělní výkon na Spartě byl daný i tím, že byl po pauze natěšený na hokej. Je jasné, že každý zápas mu takhle nevyjde, zvlášť v tomhle věku, ale když nastoupí, tak je pro mužstvo pořád nesmírně platný.“

Marek Černošek

„Zažil jsem výluku 2012 a vymyslelo se, že se bude hrát domácí zápas v O2 aréně. Atmosféra byla neskutečná a hrát s Jardou v lajně? Je bylo jako zahrát si NHL v české extralize. Když se v plné hale nastupovalo na led, byl to opravdu zážitek. Jágr zažil během své kariéry spoustu zápasů ve vyprodaných halách, ale jsem přesvědčený, že jeho působení na Kladně pro něj mimořádné bylo. Věřím tomu, že i pro něj byla atmosféra strhující. Je neuvěřitelné, že předvádí takové výkony v téměř 48 letech. Sám si to nedokážu představit. Je to opravdu o vnitřním nastavení. Dělá věci, kterým věří, je schopný se stoprocentně připravit. Je to opravdu fenomén, byl zážitek s ním hrát. Jeho přístup motivuje spoluhráče. Hrál jsem přímo v Jágrově lajně, kde byl ještě Plekanec, Tlustý a Židlický. V prvním zápase jsem si nepřipadal ani jako v nároďáku, ale jako v NHL. Přiznám se, že i když jsem už nějaký věk měl, tak jsem trošku nervózní byl. Ale musím říct, že už vzhledem k věku jsem si to spíš užíval, než že bych se stresoval: byl jsem vděčný, že jsem tuhle příležitost dostal. Je to opravdu jiný pocit. Tím nechci snižovat jiné velké spoluhráče, se kterými jsem nastupoval, ale každý pochopí, že tohle je jiná situace. A byť mám osobně nejvýš dvě finále se Spartou, tak i tyhle duely patří svým způsobem k výjimečným.“