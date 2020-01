V neděli už třeba s Jágrem. Pomohl by, naznačil Vampola návrat majitele

Sobotní zápas prvoligové Slavie vynechá. Potrénuje s Kladnem, odpočine si a nachystá se na neděli. Takový je Vampolův víkendový plán.

„Mohl by to být pěkný zápas. Bude plno, třeba už nastoupí i Jarda. Mohl by nám pomoct,“ myslí si Vampola.



V čem nejvíc?

Hlavně na přesilovkách. Je to jen na něm, sám ví nejlépe, jak na tom je. To je nejdůležitější. Když se bude cítit, určitě nám bude chtít pomoct. Byli bychom s ním silnější.

Nastoupil byste s ním v jednom útoku?

To vůbec nedokážu říct. Máme v sobotu trénink, tak uvidíme, jak to trenéři poskládají. Chceme na Spartě vyhrát, určitě to bude pro každého vyhecovaný.

Pendlujete mezi Slavií a Kladnem, jak přepínáte myšlenky?

Jednoduše. Jsem strašně rád, že Slavia hraje část vítězů, je mezi osmi nejlepšími, nechala za sebou silný Prostějov a Jihlavu. Mladí kluci tam teď nabírají zkušenosti, učí se. A já chci Kladnu pomoct, aby se odpoutalo od posledního místa, od Pardubic, mělo klid a bojovalo o play off.

Fyzicky musí být porce zápasů náročná.

Je toho strašně moc, ale cítím se dobře.

Poprvé jste za Kladno prohrál v téhle sezoně, čím to?

Pořád jsme tahali za kratší konec, Plzeň vyhrála zaslouženě. Hrála výborně, pospolu. Byla silná v soubojích, my jsme se ani nemohli do zápasu dostat. Ale snažili jsme se, taky to bylo celou dobu o gól.

Narazily na sebe dva podobné styly, že?

Hráli aktivně, chodili do brány. Hráli to, co chceme my. Akorát byli všude o krok dříve.

Nedaří se vám přesilovky. Co s tím?

Já tu jsem krátce, ale musíme se domluvit, ať to má hlavu a patu. Sám cítím, že nejsem takový, jaký bych chtěl být. Klukům tam tolik nepomáhám. Přesilovky se ani tolik netrénujou, přitom rozhodují.