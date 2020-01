Drtivý tlak a nervy do konce. Cenné vítězství, ulevil si plzeňský kouč

Rytíře držel ve 35. kole extraligy nad vodou skvělý gólman Godla, především díky němu měli domácí šanci na bodový zisk. Až vteřinu před koncem odpor definitivně zlomil Kantner, který při kladenské power play přebruslil Nashe a podtrhl výhru Škody 3:1.

„Připravovali jsme se na to, že na malém kladenském hřišti to bude o spoustě osobních soubojů. Kluci všechno dodržovali na sto procent. Pro nás je to cenné vítězství, velice si ho vážíme,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Teprve počtvrté v sezoně vyšel naprázdno suverénní lídr bodování celé soutěže Milan Gulaš. Nejblíže gólu byl v poslední minutě při kladenském risku bez gólmana, jenže ze středního pásma o metr minul opuštěnou branku. Další šance, především rány v přesilových hrách, mu vychytal Godla.

Přesto si hosté zajistili vedení právě v početní převaze. V 15. minutě kladenský brankář neudržel tvrdou střelu Pulpána z levého kruhu a Zdráhal si pohotovou dorážkou připsal premiérovou trefu v plzeňském dresu.

Čerešňák prodloužil Za dva týdny oslaví slovenský obránce Peter Čerešňák sedmadvacáté narozeniny. A v pátek z Trenčína prodloužil s extraligovou Plzní, kde působí již od sezony 2016/17, smlouvu o další dva roky. Účastník olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu 2018 přišel do české extraligy v létě 2014, před příchodem na západ Čech dvě sezony působil ve Vítkovicích. Předtím si vyzkoušel také zámořskou soutěž OHL v týmu Peterborough Petes. Na posledních turnajích v Německu a Švýcarsku byl Čerešňák kapitánem slovenského národního týmu. V extralize odehrál včetně zápasů play off a i se včerejším duelem v Kladně 305 utkání, vstřelil 19 gólů a přidal 82 asistencí.

„Už jsem myslel, že gólman puk udrží. Nestalo se a já už pak měl docela snadnou úlohu,“ radoval se Patrik Zdráhal. Slavil jubilejní padesátou branku v extralize, všechny předchozí nasbíral za mateřské Vítkovice. „Zlepšuje se, je to kluk, který na sobě pracuje. Gól ho může ještě nakopnout,“ chválil útočníka kouč Čihák.

I Kladno se prosadilo v přesilovce. V čase 26:30 napřáhl z levé strany Kaut a střelu bez přípravy namířil mezi betony brankáře Frodla. Jenže stav 1:1 vydržel pouze 94 vteřin, pak Rob nahodil bekhendem puk před branku a hokejka Kauta v souboji s Němcem smolně usměrnila kotouč nad vyrážečku Godly.

„Prostoru je tady málo, puky musí létat na branku. Dvakrát jsme se prosadili z předbrankového prostoru, jsem rád, že jsme dali právě tyhle góly,“ uvedl trenér Škody.

Jeho tým mohl ve třetí části několikrát náskok navýšit, premiérové trefy se mohl dočkat i sedmnáctiletý mladík Malát, jenže Godla si pokaždé poradil. Až v závěru si Kladno vynutilo tlak, pomohly k tomu i vyloučení Gulaše a Čerešňáka. Ale ani velký finiš a ostřelování Frodlovy branky domácím nepomohly.

„Plzeň byla celý zápas lepší, bylo jen pár okamžiků, kdy jsme se dostali do tlaku,“ uznal kladenský kouč David Čermák.