Jágr se vyléčil. V neděli rozhodne, zda proti Spartě opravdu nastoupí

„Není to vyloučeno, ale rozhodne se sám až před utkáním,“ zní oficiální zpráva mluvčího Lukáše Jůdla z kladenského klubu vyřčená pro iDNES.cz.

Návrat Jágra na led naznačil už v pátek Petr Vampola. „Jágr by nám pomohl, hlavně na přesilovkách,“ řekl. V sobotu pak redakci dva zdroje dobře obeznámené se situací návrat hokejové legendy potvrdily.

Pražská Sparta by tak měla přivítat od 16 hodin Kladno i s majitelem Jágrem, který doléčil poranění třísel. Kvůli nim nehrál celých šest týdnů. Naposledy nastoupil právě proti Spartě na konci listopadu, jeho klub tehdy prohrál 2:4.

„Je to hrozně dlouhá doba. Už jen začít trénovat je hodně obtížný. Necítím se na ledě komfortně, to vůbec ne. Jsem také zastáncem toho, že je jedno, jestli jsem majitel, nebo ne. Mělo by podle mě hrát dvacet nejlepších hráčů. Jinak nenastoupím. To by byl absolutní nesmysl,“ říkal Jágr ve středu.



A dodal: „Tady jde o to, že jakmile na to (třísla) dám nějakou větší zátěž a jdu do maxima, tak cítím bolest. Je to nepříjemný.“

Profesor Pavel Kolář mu už řekl, že má zranění zahojené, ale limitují ho jizvy. „Bolest pořád cítím při osobních soubojích, na nichž mám založený celý hokej. Už těžko někomu ujedu. Při osobních soubojích se však pořád cítím silný. A hlavně při těch mě to bolí. Musím si zvyknout na bolest, kterou jsem předtím nikdy necítil,“ uvedl Jágr.