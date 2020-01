Štěpánek bojoval o další smlouvu. Čekám, jak to dopadne, říká gólman

„Škoda toho druhého gólu,“ povzdechl si Štěpánek po nedělní prohře Ocelářů s Olomoucí 2:3 na nájezdy. „Tam se mi najednou sešlo hodně myšlenek. Nevyřešil jsem to dobře a oni nás hned potrestali. Celkově to ale bylo úporné. Olomouc bojovala. Nic nám nedala zadarmo.“

A co ty nájezdy?

Olomoučtí mají Zbyňka Irgla a Lukáše Nahodila, kteří je umějí.

Vás trenéři s Petrem Kváčou při penaltovém rozstřelu několikrát vystřídali. Jak jste to bral?

Nijak, plnil jsem pokyny trenéra. Střídání jednou za nájezdy jsem už několikrát zažil, ale když jsem pak seděl na střídačce, už jsem nečekal, že se ještě dvakrát protočíme.

Jaké to je pro gólmana, když se takto často mění?

Nezvyklé. Ale neměl jsem čas nad tím nijak přemýšlet. Dvakrát jsme si ale myslel, že mám po zápase, a přesto jsem šel znovu na led.

Při jednom z nájezdů rozhodčí nechtěli, abyste se vyměnili. Co s vámi řešili?

Rozhodčí už asi písknul, jak jsme se začali střídat. Zpočátku nás nechtěli pustit, ale pak to nějak povolili.

V Třinci máte smlouvu do 15. ledna. Už víte, zda ji prodloužíte?

Uvidíme, jak to dopadne. Ještě nebyl čas, abychom se o tom pobavili. Byli jsme pryč. Teď jsme zase měli dva zápasy.

Přesto, měl jste v hlavě, že bojujete o další angažmá?

S tím jsem sem šel. Někdo to bral jako mou výpomoc, někdo jako zkoušku. Snažím se chytat co nejlépe. Nějaký prostor jsem dostal, za což jsem rád. Myslím, že jsem nezachytal špatně. Uvidíme, jak to vyhodnotí vedení, jestli se mnou byli spokojeni a nechají mě tady i nadále.

Další třinecký brankář Nick Malík odešel do juniorské soutěže v zámoří. To by vám mohlo nahrát, ne?

Nevím. To je otázka na vedení. Ale jestli mi jeho odchod pomůže, budu rád. Možné však je, že budou shánět dalšího gólmana, protože nás v organizaci teď moc není.