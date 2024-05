Jesenický ráj cyklistů pobaví náročné kolaře stejně jako kochající se pohodáře

Všechny okruhy jsou v Jeseníkách tematicky zaměřené, takže se můžete projet kolem hradů a zámků, vykoupat se v lomech, navštívit zlatokopecké údolí. Trasy jsou v přírodě označeny cykloturistickým značením Klubu českých turistů.

Velké převýšení

Bukovice, Bukový vrch a Bukový kopec, tato všechna místa můžete spatřit při průjezdu této téměř 22 kilometrů dlouhé náročné trasy s velkým převýšením.

Trasa: Velké Losiny (zámek) – Křižovatka (Velkolosinské pralinky) – Račinka (bus) – Pekařov – Studenec (vlek) – Pekařovský vrch (rozcestí) – Pekařovská cesta – Pod Jelení skalkou – Bukovice – Pod Lískovcem – Velké Losiny (Bukovická) – Velké Losiny (lázně) – Velké Losiny (zámek)

Čarodějnický okruh

Na téměř 16 kilometrech středně těžkého okruhu se můžete vydat po stopách čarodějnic. Začněte v Městském muzeu ve Zlatých Horách a pokračujte do Glucholaz, kde v průběhu procesů zemřelo na hranici 21 lidí.

Trasa: Zlaté Hory (u hřiště) – Jarnoltowek (CZ-PL hranice) – Kostel sv. apoštola Bartoloměje – Skowronków – Glucholazy (hřbitov) – Glucholazy Zdrój – Pozdroze pod Przednia Kopa – Hraniční přechod Zlaté Hory – Zlaté Hory (u hřiště)

Dětský okruh

Cyklistická trasa dlouhá 11 kilometrů je už podle názvu stvořená pro děti. Vede obcí Bělá pod Pradědem po vedlejší klidné cestě a přilehlými lesy. Těšit se můžete na odpočinková místa s krásným výhledem na hřebeny Jeseníků i na odpočinková místa se zábavným programem.

Trasa: Bělá v pohybu (Adolfovice kino) cyklotrasa 6210 – Bělá pod Pradědem (Obecní úřad) cyklotrasa červená – Pod Domašovským kopcem cyklotrasa bílá – V mlýnkách cyklotrasa zelená – Bělá v pohybu (Adolfovice kino)

Kolštejnský okruh

Pokud se vydáte ze Starého Města směrem na Brannou, dostanete se na náhorní plošinu, odkud jsou pěkné výhledy na celé Jeseníky. Trasa je dlouhá 23 kilometrů a je středně obtížná. Během cesty můžete navštívit zámek nebo pivovar v Branné či muzeum ve Starém Městě věnované zdejšímu opevnění.

Trasa: Staré Město pod Sněžníkem (náměstí) – Šléglov – Vikantice – Branná (náměstí, bus) – Branná (hřbitov) – Branná (silniční průtah) – Kutný vrch (sedlo) – Malé Vrbno – Adamovské údolí – Velké Vrbno (Chata Olšanka) – Velké Vrbno (lanovka) – Pod Dalimilovou rozhlednou – Pod Starým kopcem – Andělské údolí – U Zotavovny Morava – Staré Město pod Sněžníkem (náměstí).

Králíčkův okruh

Dětský okruh vedoucí kolem pevností z první republiky s pěknými výhledy do krajiny v oblasti Staroměstska. Je snadný, měří 8 kilometrů.

Trasa: Staré Město (Sportovní ulice) – Stříbrnice (okraj, bus) – Stříbrnice (lanovka, bus) – Nad Štěpánovem – Staré Město pod Sněžníkem (ŽST) – Staré Město (Sportovní ulice).

Okruh kolem Dlouhých strání

Náročný horský okruh dlouhý přes 30 km vede kolem přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a ukáže všechny krásy jesenické přírody. Z hráze horní nádrže jde vidět na všechny důležité vrcholy Jeseníků: Praděd, Králický Sněžník, Červenou Horu, Keprník, Vysokou holi.

Trasa: Areál Kouty – Kouty nad Desnou (most) – Pod Medvědí horou – Dolní nádrž PVE Dlouhé stráně – U Kamenné chaty – Pod Zámčiskem – Pod horní nádrží PVE – Tetřeví chata – Medvědí hora (lanovka) – U obrázku – Tříramenný potok – Loučná nad Desnou (centrum) – Loučná nad Desnou (ŽST) – Rejhotice (bus) – Skiareál Kareš – Kouty nad Desnou ŽST – Kouty nad Desnou (centrum) – Areál Kouty

Cyklobusy vyjedou v květnu

Z Olomouce i s kolem mohou vyrazit oblíbeným cyklobusem do nejvyšších hor na Moravě oproti jiným letům s velkým předstihem. Zatímco loni vyjížděl cyklobus Olomouc – Rýmařov – Jeseník poprvé až začátkem letních prázdnin, letos to bude každou sobotu a neděli už 18. května a bude jezdit až do 29. září.

„Vzhledem k velkému zájmu v minulých letech jsme se rozhodli zahájit provoz oblíbeného cyklobusu už 18. května, aby si milovníci horské cyklistiky Jeseníky pořádně užili,“ sdělila ředitelka Krajského integrovaného systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Kateřina Suchánková.

Cyklobus bude vyjíždět z Olomouce vždy v sobotu, neděli a ve svátky v 7:05 hodin, na Ovčárně, kde vystupuje nejvíc bikerů, zastavuje v 9:15. Zpět jede z Jeseníku ve 14:20 hodin. KIDSOK vzhledem k velkému zájmu doporučuje rezervaci pro cestujícího a jeho bicykl nebo elektrokolo na stránkách Arriva.cz.

U každé rezervace kola je nutné mít rezervované místo k sezení pro cestujícího v autobuse (vždy platí jeden cestující = jedno kolo).

Cena za rezervaci jednoho kola pro přepravu v cyklovoze je 23 korun. Zaplacením této částky získáte jízdní doklad na převoz kola a zároveň bude provedena rezervace sedadla v autobuse. Cena jízdenky pro cestujícího se řídí platným tarifem IDSOK.